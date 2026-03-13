După nunta lor ultra-privată din septembrie 1996, John F. Kennedy Jr. și Carolyn Bessette au plecat într-o lună de miere de două săptămâni. Destinația? Istanbul. Acolo, proaspeții căsătoriți s-au cazat într-un apartament de lux pentru care au plătit nu mai puțin de 4.500 de dolari pe noapte, într-o încercare de a scăpa de agitația mediatică de acasă.

O destinație aleasă de Jackie Kennedy

Alegerea Turciei nu a fost deloc întâmplătoare. Se pare că totul a pornit de la o recomandare venită chiar de la mama lui John, regretata Jackie Kennedy. Potrivit biografului C. David Heymann, fosta Primă Doamnă „i-a spus lui John că, dacă se va căsători vreodată, acesta era un loc ideal pentru luna de miere”. John vizitase Istanbulul în trecut. Fusese acolo cu mama sa și cu al doilea soț al ei, Aristotle Onassis, iar după moartea ei, în 1994, a decis să-i urmeze sfatul.

Lux la Palatul Ciragan

Călătorind sub pseudonimele „Domnul și Doamna Hyannis”, cei doi au aterizat în Turcia și s-au cazat direct într-un apartament penthouse la Ciragan Palace Hotel. Vorbim despre un palat otoman restaurat, situat spectaculos pe malul Bosforului. Prețul a fost pe măsură: 4.500 de dolari pe noapte. Recomandarea hotelului venise de la o prietenă apropiată a lui Kennedy Jr., jurnalista Christiane Amanpour, care l-ar fi descris drept „unul dintre cele mai luxoase din lume, chiar și pentru standardele Kennedy”. Astăzi, hotelul este operat de grupul de lux Kempinski și este la fel de opulent.

Paparazzi și obiective turistice

În timpul petrecut în Turcia, cuplul s-a bucurat de tot ce avea de oferit orașul. Au avut un tur ghidat. Au vizitat Moscheea Albastră, Hagia Sophia și Marele Bazar. S-au relaxat la restaurantele de pe malul apei și au ajuns chiar și la Efes, sit arheologic inclus acum în patrimoniul UNESCO. Numai că, la fel ca acasă, paparazzi i-au urmărit și aici. Fotografi de la revista Globe le-au spionat itinerariul, reușind să le strice parțial intimitatea. Pentru a doua parte a călătoriei, cei doi au navigat pe un iacht în jurul insulelor grecești din Marea Egee, unde au făcut plajă și au înotat.

Tatuajul secret al cuplului

Dincolo de vizite și relaxare, luna de miere a avut și o componentă… neașteptată. Te-ai fi gândit că și-au făcut tatuaje? Ei bine, se pare că da. Potrivit biografului Heymann, care îl citează pe Emil Gabron, managerul unui club vizitat de cuplu în Istanbul, cei doi au marcat momentul într-un mod permanent și foarte personal. Gabron a declarat: „Au mărturisit că, înainte de a părăsi Istanbulul, au mers la un artist tatuator care le-a lipit trifoi pe fesele respective”. Un detaliu intim, care arată o altă latură a celui mai vânat cuplu al anilor ’90.

Încercarea lor de a avea o escapadă privată, după o nuntă ferită de ochii lumii, subliniază presiunea constantă sub care trăiau. De la pseudonimele folosite pentru călătorie și până la fotografii care i-au urmărit peste mări și țări, povestea lunii lor de miere este, o oglindă a vieții lor: o permanentă căutare a normalității în mijlocul unui circ mediatic implacabil.