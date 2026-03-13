Gigantul Lululemon Athletica Inc. se află într-o situație extrem de delicată, după ce capitalizarea sa de piață s-a prăbușit de la aproximativ 60 de miliarde de dolari la sub 20 de miliarde în ultimii doi ani. Plecarea rapidă a CEO-ului Calvin McDonald, după un mandat de șapte ani, a declanșat o căutare complicată pentru un succesor, pe fondul unui conflict deschis între fondatorul companiei și un investitor activist.

Fondatorul vs. Consiliul de Administratie

Chip Wilson, fondatorul Lululemon, nu este doar cel mai mare acționar al companiei, ci și cel mai vocal critic al acesteia. El a pornit o luptă prin interpuși pentru a remodela consiliul de administrație, cel care, până la urmă, va alege noul director general. Într-o scrisoare deschisă de luna trecută, miliardarul a descris campania sa ca pe un efort de a „cataliza un salt cuantic de schimbare care este extrem de necesar” la Lululemon.

Iar Wilson nu s-a oprit aici. „Miezul problemei este o deconectare între motorul creativ al companiei și supravegherea strategică a consiliului asupra modului în care puterea necuantificabilă a mărcii și a produsului se traduce în forța mărcii, durabilitatea marjei și valoarea pe termen lung pentru acționari.”

Doua viziuni, o singura solutie?

Simon Siegel, analist la Guggenheim Partners, consideră că există două „școli principale de gândire cu privire la modul de a repara Lululemon”. Prima, aliniată cu viziunea lui Wilson, susține că produsul și mesajul mărcii sunt greșite. „asa ca, soluția, deși ușor de spus și greu de făcut, se întoarce la ABC-ul retailului: readucerea atenției asupra produsului, având merchandising-ul, povestea și calitatea ca scop suprem”, a explicat Siegel. : „Dacă îl construiești, vor veni ei.”

Dar Siegel nu este în acea tabără.

El crede, în schimb, că brandul s-a întins mai mult decât îi era plapuma și a generat vânzări nesănătoase cu produse mai puțin ideale. „Ai nevoie de cineva care înțelege și este dispus să preia conducerea unei companii, nu anunțând creștere, ci anunțând forță, anunțând o cale spre îmbunătățire”, a spus analistul. „Și mulți directori executivi de companii publice cred că creșterea este aerul pe care îl respiră. Așadar, în scenariul doi, afacerea este cel mai bine echipată să găsească pe cineva cu voința, cu stomacul de a anunța o retragere a vânzărilor, o retragere intenționată a vânzărilor, pentru a vedea în cele din urmă creșterea.”

Cine sunt candidatii pe lista scurta

În timp ce procesul de recrutare este în desfășurare, câteva nume se vehiculează intens. Investitorul activist Elliott Investment Management o susține pe Jane Nielsen, o veterană de la Ralph Lauren Corp., pentru funcția de CEO. Pe plan intern, Meghan Frank, director financiar din 2020 și acum co-CEO interimar, pare a fi favorita, cel puțin în rândul pariorilor.

Potrivit site-ului de predicții online Polymarket (care permite utilizatorilor să parieze pe rezultatul a aproape orice), Frank are o șansă de 58% de a deveni CEO. Celălalt co-CEO interimar, André Maestrini, are o șansă de 32%, în timp ce Nielsen este văzută ca o variantă mai puțin probabilă. Numai ca decizia nu va fi luată de mase, ci, așa cum a subliniat Wilson în mod repetat, de consiliul de administrație.

CEO-ul nu trebuie sa fie designer

Discuția despre candidați a stârnit o dezbatere mai largă: ce abilități sunt necesare pentru a conduce un astfel de gigant? Faptul că atât Nielsen, cât și Frank au fost directori financiari i-a făcut pe unii să ezite. Dar cum stau lucrurile, pe bune? Laurent Vasilescu, analist la BNP Paribas, are o perspectivă clară: „Acești CEO nu sunt designeri. Ei sunt lideri. Ei conduc [compania], gândindu-se la echipa de design, echipa de marketing, echipa financiară, echipa imobiliară. Asta sunt ei.”

V-ați gândit vreodată la asta? Un CEO nu desenează haine. „Oricine vine ca CEO, el sau ea nu va proiecta produsul”, a continuat Vasilescu. „Ceea ce el sau ea va trebui să facă este să-și dea seama dacă au echipa de design potrivită, directiva de design potrivită.”

Analistul consideră că Lululemon trebuie să-și intensifice marketingul și să reducă costurile administrative. „Asta este total în aria de competență a lui Jane Nielsen”, a concluzionat el. „Asta a făcut la Ralph. A făcut asta. Deci au nevoie și de asta.” O sursă apropiată de Nielsen a confirmat că aceasta este „pachetul complet”, „pune întrebările corecte” și „înțelege partea de brand”.

În acest context, publicarea rezultatelor financiare pentru trimestrul patru, programată pentru marți, pare a fi doar un spectacol secundar. Toți ochii sunt ațintiți asupra deciziei privind noul lider care va prelua frâiele companiei.