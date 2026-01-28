Love Island All Stars – 6 americani intră în vilă și dinamitează show-ul

Tensiune maximă în vila Love Island. E pe cale să explodeze. Producătorii tocmai au aruncat o bombă care va schimba regulile jocului în ediția All Stars: șase concurenți noi, direct din versiunea americană a emisiunii, sunt pe punctul de a intra în competiție.

Show-ul filmat în Africa de Sud era deja plin de controverse. Scene explozive, certuri și cupluri sub presiune. Suficient? Se pare că nu. Informația, publicată de revista britanică Ok, pică într-un moment critic. Autoritatea Ofcom a fost asaltată cu plângeri, înregistrând 496 de sesizări doar pe 23 ianuarie și alte 92 la scurt timp după. Sosirea americanilor nu face decât să toarne și mai mult gaz pe foc.

Cine sunt noile „bombe” care promit un spectacol total

Poate că publicul britanic nu-i știe încă. Dar în Statele Unite, acești șase au făcut deja valuri. Pe listă se află doi veterani din sezonul 2 american. Prima este Sher Suarez (27 de ani), care a trecut printr-o experiență tensionată la Casa Amor. Acum are un singur scop. „Soțul meu «trebuie să fie britanic»”, declară ea, adăugând că a renunțat să-și mai caute iubirea în America. „De data asta va fi diferit. M-am maturizat, voi face alegeri mai bune.”

Lângă ea intră Carrington Rodriguez, de 28 de ani. El e „tipul cu întâlniri”, cel care a bifat un record de date-uri într-un singur sezon. Un flirt înnăscut, după cum recunoaște chiar el. Carrington e gata să se mute în Marea Britanie dacă găsește „persoana potrivită”. Ambiții mari, ce să zici.

De la fotbalistul direct la „icon-ul” roșcat

Lista continuă cu Yamen Sanders. Fost fotbalist american, la 31 de ani, vine din primul sezon din SUA. O experiență pe care o numește „schimbătoare de viață”. Avertismentul lui e clar: nu menajează pe nimeni. „Sunt foarte real, direct și onest”, a confirmat acesta, pregătit să găsească pe cineva compatibil în vila All Stars.

Apoi e Imani Wheeler (24 de ani), o prezență care sigur va atrage atenția. A fost în sezonul 5 din SUA și la Love Island The Games, iar acum se întoarce roșcată și cu o atitudine nouă. „Pot aștepta de la mine reacții brute, autenticitate și o energie distractivă, luminoasă. Cred că publicul din Marea Britanie mă va iubi, sunt o bijuterie ascunsă”, a spus Imani.

În căutarea unei noi șanse în Marea Britanie

Unii caută o a doua șansă. Zac Woodworth (26 de ani), de pildă, vine din sezonul 7 american și simte că parcursul lui de atunci „a fost scurtat”. El speră că Marea Britanie va fi locul „perfect” și e pregătit să se arunce cu totul în joc. „Nu cred că abordarea mea va fi atât de diferită, pentru că m-am expus cât am putut. Am nevoie doar de mai mult timp, așa că sper să-mi găsesc persoana.”

Ultima pe listă, dar nu cea din urmă, este Kyra Lizama (28 de ani), din sezonul 3. Ea a mai găsit iubirea în vilă și crede că o poate face din nou. Motivația? Simplă. Directă. „Iubesc un accent bun. Toată lumea de acolo este genul meu”, a mărturisit Kyra. A adăugat că s-a cam săturat de bărbații din SUA și este gata să cunoască oameni noi din Regatul Unit.

Ce înseamnă invazia americană pentru concurenții britanici?

Să aduci șase concurenți noi deodată e o mutare fără precedent pentru formatul All Stars. Ce înseamnă asta? Cuplurile existente vor fi testate la limită. Se va crea o dinamică total nouă: britanici contra americani. Strategiile se vor schimba. Alianțele se vor rupe. Totul e în joc.

Vor reuși americanii să cucerească inimile localnicilor și ale publicului? Greu de zis. Un singur lucru e sigur: urmează săptămâni de foc în cea mai urmărită vilă din lume.