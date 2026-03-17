Gigantul L’Oréal își extinde parteneriatul cu Nvidia pentru a crea un motor de inteligență artificială dedicat produselor de înfrumusețare și îngrijire a pielii. Scopul declarat este accelerarea procesului de descoperire a noilor formule de până la 100 de ori, permițând o inovație fără precedent în laboratoarele companiei.

Un parteneriat pentru viitorul cosmeticelor

L’Oréal deține o bază de date impresionantă despre biologia pielii și a părului, cu peste 1 terabyte de informații și o echipă de 4.000 de oameni de știință. Dar pentru a valorifica acest tezaur, are nevoie de putere de calcul și expertiză externă. „Avem nevoie de parteneri externi care ne pot ajuta cu platforme AI,” a declarat Guive Balooch, vicepreședinte global pentru tehnologie și inovație deschisă la L’Oréal. Acesta a adăugat că astfel de colaboratori pot folosi expertiza grupului pentru a identifica noi molecule mult mai rapid.

Compania a mai lucrat în trecut cu startup-uri precum Veminsyn din China sau Debut din San Diego. Numai că acum miza este mult mai mare. „Vrem să dezvoltăm din ce în ce mai mult infrastructura pentru a face asta în cadrul laboratoarelor,” a explicat Balooch. „Aici începem parteneriate cu oameni precum Nvidia.”

De la ambalaje 3D la molecule noi

Colaborarea dintre cele două companii nu este nouă. Inițial, parteneriatul anunțat anterior s-a concentrat pe zona de digital și marketing, folosind platforma Nvidia AI Enterprise pentru a dezvolta rapid designuri 3D creative pentru ambalaje și produse. Acum, însă, focusul se mută în inima companiei, în departamentul de cercetare și inovare (R&I).

„Acum, ceea ce ne dorim este să putem integra asta în R&I-ul nostru pentru a putea găsi și descoperi următoarele molecule mai rapid ca niciodată,” a precizat Balooch. Iar viziunea sa este clară. „Trăim într-un ritm în care biologii și chimiștii nu mai trebuie să fie doar la bancul de [laborator]. Este o combinație între bancul de lucru și biologia computațională.”

Cum funcționează motorul AI Alchemi

La baza noii colaborări stă integrarea platformei de machine learning Nvidia Alchemi în ecosistemul de cercetare L’Oréal. Cum vine asta, mai exact? Azita Martin, vicepreședinte și director general AI pentru retail și bunuri de larg consum la Nvidia, a oferit o explicație simplă: „Gândiți-vă la Alchemi ca la o colecție de modele pre-antrenate specifice unui domeniu, pe care Nvidia le-a antrenat cu date de chimie cuantică.”

L’Oréal poate acum simula virtual performanța și textura ingredientelor la nivel atomic. „Ceea ce facem cu Nvidia se bazează pe moleculele noastre brevetate pentru a analiza formula la nivel atomic,” a completat Matthieu Cassier, vicepreședinte global pentru transformare și digital la L’Oréal R&I. Acest lucru permite oamenilor de știință să testeze mii de variabile simultan, făcând procesul de descoperire de 100 de ori mai rapid.

Cifrele sunt, pe bune, impresionante.

Provocarea cremelor cu protecție solară

În primă fază, tehnologia va fi aplicată în două zone extrem de complexe: fotoprotecția și managementul nuanței pielii. V-ați imaginat vreodată cât de greu e să creezi o cremă de soare perfectă? Fotoprotecția este una dintre cele mai dificile formule de dezvoltat. „Este o categorie cosmetică, dar este și foarte apropiată de [categoria] sănătății,” spune Cassier. O singură formulă poate conține între 20 și 30 de materii prime, cu peste 100 de combinații posibile.

Găsirea amestecului ideal, care să ofere protecție, siguranță, o textură plăcută și un cost accesibil, este o muncă uriașă. Aici intervine AI-ul. „AI-ul, combinat cu expertiza potrivită, te poate duce pe căi la care nu te-ai fi gândit niciodată, și acolo are loc descoperirea,” a concluzionat Cassier.

Ce urmează pentru consumatori

Primele roade ale acestui parteneriat extins sunt așteptate să ajungă pe piață într-un interval de unu până la doi ani. Barbara Lavernos, director executiv adjunct responsabil de cercetare, inovație și tehnologie la L’Oréal, a subliniat impactul colaborării: „Colaborarea noastră cu Nvidia aduce definitiv o nouă dimensiune în laboratoarele noastre de Cercetare L’Oréal. Aplicând simularea moleculară bazată pe AI pe cei mai brevetati activi ai noștri, facem legătura între descoperirea la scară atomică și beneficiul real pentru consumator – accelerând dezvoltarea de produse mai eficiente, mai senzoriale și mai accesibile pentru consumatorii din întreaga lume.”

Noua tehnologie a fost prezentată la conferința Nvidia GTC AI din San Jose, California. Guive Balooch a încheiat pe un ton optimist: „Știm că acest lucru va schimba cu adevărat modul în care inovăm pe plan intern și extern.”