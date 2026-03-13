Ultimele articole

 

Look-uri extreme la Paris Fashion Week 2026 – păr ce sfidează gravitația și gene neon

Autor - Gabriela Tanase
Săptămâna Modei de la Paris a adus în prim-plan colecțiile ready-to-wear de damă pentru toamna 2026, iar pe podiumuri lucrurile au devenit… interesante. Deși machiajul natural a fost regula pentru numeroase case de modă, câțiva designeri au mizat pe creații de-a dreptul sălbatice și minunate, transformând modelele în personaje de poveste sau ființe dintr-o altă lume.

Sculpturi capilare și lacrimi de cerneală

La Comme des Garçons, de exemplu, coafurile păreau că sfidează gravitația, având o textură distinctă, de pâslă. A fost un spectacol în sine. În schimb, modelele lui Junya Watanabe au defilat cu ochi și obraji pătați de lacrimi ce semănau cu cerneala, un look dramatic și memorabil. Nici Noir Kei Ninomiya nu s-a lăsat mai prejos. Aici, șuvițele împletite s-au transformat în forme de animale, în timp ce la Yohji Yamamoto părul a luat forma unor sculpturi 3D dantelate, iar machiajul a constat în linii negre trasate aleatoriu pe chip.

Măști și detalii extraterestre

Au existat și abordări mai teatrale. Câteva dintre modelele de la McQueen au avut fețele acoperite de măști, una dintre ele fiind din plastic, cu un aspect realist, dar crăpat. O alta era împodobită cu broderii multicolore în formă de flori. Modelele care au defilat pentru Rick Owens păreau desprinse dintr-o altă lume. Unele aveau gene fluorescente și accente luminoase pe față, iar altele prezentau țepi roșii cu negru ce ieșeau din urechi, asortați cu manichiura. Te întrebi unde e limita? Se pare că nu există.

Moda Operandi dezvăluie 5 branduri de top de la Paris Fashion Week
RecomandariModa Operandi dezvăluie 5 branduri de top de la Paris Fashion Week

Imaginație fără limite pe podium

Lista designerilor care au mizat pe o frumusețe ieșită din comun nu se oprește aici. Printre casele de modă care au evocat o estetică deosebit de imaginativă s-au numărat și Andreas Kronthaler pentru Vivienne Westwood. Lor li s-au alăturat Kiko Kostadinov, Kobi Halperin și Reverie by Caroline Hú, fiecare contribuind cu viziuni unice. a fost un spectacol vizual care a demonstrat că regulile sunt făcute pentru a fi încălcate.

Dincolo de haine, spectacolele pentru toamna 2026 au demonstrat că zona de beauty devine un teren de joacă tot mai îndrăzneț pentru creatori. În timp ce multe branduri au rămas fidele unui look clasic, aceste câteva excepții au redefinit ce înseamnă machiajul și coafura de podium, transformându-le în adevărate declarații artistice.

