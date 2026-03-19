Jurnalista și autoarea Elaine Welteroth a creat un nou model de ochelari pentru brandul Look Optic. Colecția, numită Davis, este deja disponibilă pe site-ul companiei în cinci nuanțe diferite, cu prețuri care pornesc de la 68 și ajung la 98 de dolari.

O colaborare cu substanță

La prima vedere, ar putea părea doar o altă lansare din lumea modei. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Întreaga colecție a fost inspirată de activista Angela Davis, o figură emblematică. Potrivit companiei, noua linie de ochelari „reflectă convingerea de lungă durată a lui Elaine că moda este mai mult decât stil personal, este un vehicul pentru identitate, împuternicire și povestire”. Până la urmă, o pereche de ochelari poate schimba complet o apariție.

Inspirație de la simboluri ale puterii

Iar inspirația nu e deloc întâmplătoare. Elaine Welteroth, fondatoarea BirthFund, a explicat viziunea din spatele designului. „Ne-am inspirat de la simboluri care au schimbat modul în care arată puterea, pur și simplu prin asumarea perspectivelor lor îndrăznețe, care ne-au ajutat pe toți să vedem lumea și rolurile noastre în ea într-un mod nou. Noile rame Davis oferă un omagiu oportun acestei moșteniri, într-un mod care se simte modern și stilat, dar ancorat în substanță”, a declarat Welteroth. E drept că ea nu este prima personalitate care colaborează cu Look Optic, pe listă aflându-se nume precum Eva Mendes, Diane Keaton sau Alex Rodriguez.

Viziunea fondatorului Look Optic

Dar cum a fost procesul de creație, mai exact? Andrew Leary (fondatorul Look Optic) a oferit câteva detalii din culise, subliniind contribuția jurnalistei. „Există o sofisticare a ramelor Davis care se simte elevată, dar accesibilă. Elaine ne-a împins să ne gândim la proporție, ton și prezență într-un mod foarte editorial. Rezultatul este o ramă care se simte intenționată, ceva ce porți ca parte a identității tale, nu doar din utilitate.”

Preț și disponibilitate

Prețurile variază între 68 și 98 de dolari, în funcție de modelul ales. Colecția vine în cinci variante de culori, oferind opțiuni pentru stiluri diferite.