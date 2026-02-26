Lois Lowry lansează două noi cărți la 89 de ani după succesul The Giver

La aproape 89 de ani, autoarea de bestselleruri Lois Lowry nu dă semne că ar încetini ritmul. Scriitoarea, cunoscută pentru romanul distopic „The Giver”, pregătește două proiecte importante care vor fi lansate în această toamnă, inclusiv o carte complet nouă, relatează People.

Lois Lowry a scris peste 50 de cărți pentru adolescenți și tineri. Cel mai faimos roman al său, „The Giver”, a câștigat prestigiosul premiu Newbery și s-a vândut în peste 20 de milioane de exemplare la nivel mondial de la publicarea sa în 1993. Potrivit People, cartea a fost tradusă în peste 40 de limbi și a fost adaptată într-un lungmetraj.

O nouă distopie despre cenzură și puterea cărților

Pe lângă o ediție de colecție a romanului „The Giver”, fanii vor avea parte de o nouă aventură distopică. Cartea se numește „Building 903” și va fi lansată în septembrie. Acțiunea este plasată în anul 2099 și explorează teme similare cu cele din opera sa cea mai cunoscută.

Conform sinopsisului oficial, cartea „oferă o poveste despre cenzură, confort, complicitate și puterea radicală a cărților de a deschide portaluri și de a ne debloca umanitatea prin cel mai puternic instrument al nostru: imaginația”.

„Trăim vremuri grele”: De ce scrie despre viitor la aproape 89 de ani

Lois Lowry consideră că temele abordate în cărțile sale sunt extrem de relevante astăzi. Într-o declarație, autoarea explică de ce a simțit nevoia să scrie această nouă carte. „Trăim vremuri grele, cu multe întrebări despre viitor”, spune ea. „Sunt extrem de bătrână, așa că deplâng faptul că nu voi fi prin preajmă să văd cum se termină totul. Cu toate acestea, imaginația mea face asta pentru mine.”

Inspirația pentru „Building 903” a venit din curiozitatea sa despre cum ar putea arăta lumea în viitor. „Această carte anume, care este de fapt plasată într-un viitor oarecum îndepărtat, 2099, postulează cum ar putea fi lumea și o face în contextul unui lider care a găsit o modalitate de a rămâne la putere timp de decenii și a exercitat o influență enormă”, continuă Lowry. „Deci cred că acesta a fost imboldul, doar propria mea curiozitate și imaginație. Și probabil că acesta este începutul oricărei cărți pe care o scriu.”

„O carte poate fi un prieten pentru un copil singur”

O temă centrală în „Building 903” este prietenia dintre personaje de vârste diferite, inspirată de numeroasele scrisori pe care autoarea le primește de la elevi. Ea glumește că, pentru temele școlare, „dacă le răspund, e un 10 automat”.

Dincolo de glumă, aceste interacțiuni i-au dezvăluit o nevoie profundă a tinerilor cititori. „Temele care reies adesea de la copiii care îmi scriu atât de intim sunt o anumită doză de singurătate. Și cred că asta este ceva ce cărțile bune pot alina. Un personaj dintr-o carte poate fi de fapt un companion pentru un copil singur”, explică autoarea.

Ea adaugă că tinerii se conectează direct cu personajele. „Ei îmi scriu mie pentru că știu că sunt un om care a scris cartea, dar de fapt ei scriu personajelor din carte și vorbesc despre ce au în comun. O carte poate fi un prieten pentru un copil care are cu adevărat nevoie de unul.”

Relevanța distopiei: „Simțim că trăim într-una”

Succesul masiv al romanului „The Giver” a arătat autoarei puterea cărților. Deși nu știe exact de ce a devenit un fenomen, ea crede că „s-a întâmplat să fie cartea potrivită la momentul potrivit”.

Lowry are însă o teorie despre motivul pentru care ficțiunea distopică continuă să captiveze publicul. „Există un interes și o preocupare reînnoite pentru viitor, cred. Oriunde te uiți, există o nouă versiune a distopiei, poate pentru că simțim puțin ca și cum am trăi într-una”, afirmă ea. „Încerci să-ți explici asta prin lectură și să încerci să-ți dai seama cum să eviți ce e mai rău din ce ar putea urma.”

Atât noua ediție specială a cărții „The Giver”, cât și romanul „Building 903” vor fi puse în vânzare pe 29 septembrie și sunt deja disponibile pentru precomandă.