Lista de cumparaturi pentru detoxifiere

Detoxifierile naturale sunt necesare din cand in cand, pentru a da un ragaz organismului sa-si incarce bateriile si sa se “reseteze”, utilizand alimentele potrivite. Cateva legume, condimente si ierburi vor ajuta corpul sa elimine toxinele acumulate si trebuie incluse in cantitati cat mai mari in dieta, timp de una-doua saptamani. Dupa cinci zile ar trebui sa va simtiti mai curat, pe interior.

Puneti pe lista de cumparaturi ridichi, turmeric, lamai, coriandru, varza murata, usturoi, anghinare, seminte de in, mere, sfecla rosie, broccoli, sparanghel, papadie, radacina de brusture, coacaze.

Ridichi

Ridichile ajuta la imbunatatirea fluxului bilei, ajutand la mentinerea unei vezici biliare sanatoase si la sanatatea ficatului, dar imbunatatesc si procesul de digestie. “Ridichile Daikon murate nu lipsesc de pe masa japonezilor, fiind folosite pentru a curata placa si a ajuta la digestia alimentelor”, precizeaza Katherine Matutina, chef si specialist in alimentatie naturala. Adaugati o cana de ridichi taiate felii subtiri la salata de cruditati sau folositi-le ca si gustare, alaturi de hummus sau un alt sos.

Turmeric

Condiment traditional in cultura indiana si cea chineza, radacina de turmeric este apreciata pentru proprietatile medicinale, iar studiile stiintifice au recunoscut proprietatile antioxidante si antiinflamatoare asupra organismului, dar si abilitatea de a ajuta ficatul sa se curete, prin eliminarea substantelor toxice. Antioxidantii joaca un rol important in combaterea efectelor negative asupra celulelor, care se acumuleaza in timp. “Scopul unui program de detoxifiere ar trebui sa fie ajutarea organelor sa elimine toxinele, oferind in acelasi timp nutrienti si antioxidantii necesari”, Sustine Ashley Paulson, wellness coach. O lingurita de turmeric adaugata zilnic in mancare poate indeplini aceste sarcini, in organism.

Lamai

Una dintre abilitatile subestimate ale lamaii este aceea de a ajuta digestia si eliminarea toxinelor din organism. Desi nu exista studii care sa confirme, nutritionistii considera ca gustul acru si acidulat al lamaii stimuleaza fluxul de bila pentru a ajuta la procesul de digestie. Pielita lamaii si a limeului actioneaza ca un antioxidant in procesul de detoxifiere. Lamaia este usor de consumat. E suficient sa stoarceti zeama in paharul cu apa, sau puteti pune lamaia data prin blender peste diverse mancaruri. Puteti consuma fara probleme cateva lamai pe zi.

Coriandru

Coriandrul este o planta de doua ori detoxifianta. Atat frunzele, cat si semintele ajuta in acest proces, fiind pline de calitati. In timp ce semintele ajuta digestia si normalizeaza colesterolul, frunzele sunt recunoscute pentru proprietatile detoxifiante, in special ale unor metale grele (in special mercur si plumb) care se pot acumula in organism. Aruncati o mana de coriandru taiat peste mancaruri sau folositi-l in salate ori shakeuri.

Varza murata

Aceasta varza fermentata furnizeaza o doza de “bacterii bune”, fiind cunoscuta si ca probiotic. Probioticele sunt foarte importante in sustinerea sanatatii tractului digestiv. “Intestinele noastre gazduiesc trilioane de bacterii, care joaca un rol important nu doar in digestie, ci si in sustinerea imunitatii. Fara beneficiile florei bacteriene, procesul digestiv ar fi compromis, iar gazele, balonarea, constipatia ar fi stari frecvente. Constipatia poate duce la depuneri de reziduri toxice in intestine si in fluxul sanguin, iar cea prelungita poate creste riscul aparitiei cancerului”, afirma Ashley Paulson, wellness coach si instructor de yoga.

Adaugand dietei zilnice doar o jumatate de cana de alimente fermentate, cum ar fi varza murata sau alte muraturi, va veti asigura ca intestinele sunt “blindate” cu probiotice. Astfel, vor ajuta la o digestie optima si eliminarea toxinelor din organism.

Usturoi

Cu siguranta ati auzit ca usturoiul intareste imunitatea si protejeaza inima, insa substantele active sulfuroase joaca un rol important in sustinerea detoxifierii. Ficatul este responsabil cu neutralizarea toxinelor, iar adaosul in alimentatie de produse bogate in sulf, cum ar fi usturoiul, grabeste procesul. Doi sau trei catei de usturoi isi pot face linistiti treaba, dar au nevoie si de ajutorul unei legeturi de patrunjel si a gumei de mestecat, daca iesiti din casa.

Anghinare

Partea comestibila din anghinare (inima si baza frunzelor exterioare) a fost consumata dintotdeauna ca aliment-suport pentru ficat si bila. Rolul bilei este de a emulsiona grasimile si de a transfera toxinele si resturile din ficat in intestinul subtire. Daca adaugati o anghinare medie la salata sau o consumati ca aperitiv ori gustare, bila va va fi recunoscatoare.

Seminte de in

Micile seminte vin la pachet cu nutrienti ce faciliteaza curatarea interna si sunt pline de fibre. Semintele de in contin atat fibre solubile, cat si fibre insolubile, asigurand un tranzit intestinal sanatos si impiedicand reabsorbtia colesterolului din colon. Adaugati cateva lingurite de seminte in iaurt, smoothie sau in cereale.

Mere

Merele sunt la dispozitia noastra tot anul si sunt printre cele mai consumate fructe. Sunt pline de fibre, in special pectina, care e foarte eficienta in stimularea tractului intestinal si curatarea toxinelor si a resturilor de alimente ramase nedigerate. Este important sa consumati o cantitate considerabila de fibre zilnic, pentru a fi siguri ca ati eliminat toate acumularile din intestine. Nu degeaba se spune ca un mar pe zi tine doctrul deoparte.

Sfecla rosie

Radacinile parfumate si aromate ale sfeclei pot fi consumate coapte, aburite, fierte, tot gustoase vor fi. Sfecla contine pigmenti ce au un rol deosebit in sustinerea ficatului. In timp ce radacina este consumata in mod frecvent, frunzele sunt mai putin mancate, desi sunt un mix de “bunatati”: vitamine, minerale si antioxidanti. Puteti consuma frunzele sub forma de suc. O jumatate de cana de radacina sau o cana de frunze adaugate in sucul preferat sau intr-un smoothie pot face minuni.

Broccoli

Acest membru de vaza al familiei cruciferelor este considerat unul din cele mai complexe si sanatoase alimente. Atunci cand sunt digerate, cruciferele elibereaza nutrienti care sunt cunoscuti ca avand capacitatea de a ajuta la eliminarea estrogenului “rau” care se acumuleaza in organism. Brocoli poate fi consumat gatit, sotat sau doar fiert in aburi, dar este delicios si crud, asezonat cu suc de lamaie.

Sparanghel

Ganditi-va la sparanghel ca la o “pilula” minune cu apa, fibre, minerale, vitamine si antioxidanti ce lupta impotriva radicalilor liberi si protejeaza ficatul. O jumatate de cana de sparanghel gatit poate oferi organismului mai mult decat va imaginati.

Papadie

Gustul este amarui si unora le cad greu la stomac, insa amareala din frunzele de papadie este cea care ajuta la detoxifierea si curatarea organismului. Papadia ajuta in digestie, pune bila la lucru si are rol nutritiv pentru aceasta. Desi se pot consuma ca salata, frunzele au un gust mai bun daca sunt sotate in tigaie, impreuna cu putin usturoi.

Radacina de brusture

E destul de dificil de gasit radacina de brusture in piata sau supermarket, dar poate fi cumparata din magazinele naturiste, sub forma de ceai sau extract. Traditional, radacina a fost utilizata pentru a indeparta toxinele din sange si pentru a curata pielea. Contine multi micronutrienti, unii avand si calitati antioxidante, facand aceasta radacina ideala pentru curatare. Puteti adauga radacinile tinere in supa sau le puteti consuma prajite. Si o cana de ceai e suficienta.

Coacaze

Aceste fructe micute contin trei antioxidanti cheie – antocianide, resveratrol si acid elagic. Pentru a va bucura de beneficiile acidului elagic, care blocheaza aparitia si dezvoltarea celulelor canceroase, adaugati cate o jumatate de cana de coacaze in smoothie sau consumati-le simple, ca gustare.