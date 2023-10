Libido scazut? Alimente afrodisiace care te pot ajuta

Desi ai de toate, ti se pare ca ceva lipseste din viata ta? Daca tii o evidenta a momentelor pasionale petrecute cu partenerul, s-ar putea ca acolo sa fie cheia. Prea putine x-uri sau zile incercuite in ultimele luni? Sigur de acolo ti se trage starea. Chiar daca nu crezi, sexul e important nu doar in cuplu, ci si pentru buna functionare a organismului. Hormonii trebuie canalizati intr-o anumita directie, pentru a nu incepe sa “umble de nebuni” si a face ravagii prin tot corpul. Simti ca nu ai chef de contact fizic? Si asta se poate rezolva.

Cupidon nu foloseste intotdeauna arcul si sagetile, uneori umbla cu furculita dupa el. Mancarurile afrodisiace sunt la limita dintre mit si realitate demonstrata stiintific, insa exista alimente care ar putea ajuta la cresterea libidoului.

Oricum, nu doar farfuria si dragostea creeaza ocazia perfecta, ci intregul context. Nutrientii din alimente pot contribui la experienta sexuala, insa nu ei o creeaza. Si poate o cutie intreaga de afrodisiace nu face cat un loc dragut, o muzica relaxanta, o discutie usoara si un pahar de vin bun. Nu neaparat rosu, pentru a nu se interpreta.

Dietetician, nutritionist, profesor la Universitatea din New York, Meryl Rosofsky considera ca cel mai important organ sexual, atat la barbat, cat si la femeie, este “cel dintre urechi”. Profesorul, care a studiat indelung afrodisiacele, sustine ca exista cateva alimente care pot ajuta, dar din mintea fiecaruia pleaca dorinta, pasiunea si deschiderea.

Scoici

Scoicile si-au castigat reputatia de afrodisiace datorita faptului ca sunt un simbol al luxului. “Sunt ascutite, mirositoare, cu textura, cu gust, sugereaza femeia. Inclusiv modul in care se consuma – crude, prin sugere si lingere e sexy si incita”, puncteaza profesorul. De asemenea, scoicile au foarte mult zinc, un mineral necesar pentru producerea de testosteron. In plus, contin si doi aminoacizi mai rari, D-aspartic acid si N-methyl-D-aspartate, despre care s-a descoperit ca, in cazul soarecilor de laborator, au crescut relevant nivelul hormonilor sexuali. Daca mai e nevoie de vreun argument, si vitamina B12 continuta ajuta la mentinerea sanatoasa a vaselor sanguine, mai ales in cazul barbatilor.

Trufe

Aceasta ciuperca rara si fina are un miros de pamant reavan, de muschi de padure, care poate trezi instinctele primare. Dar contine si androstenol, un feromon secretat de masculi, care atrage femelele ( in mai multe specii animale, dar si in cazul oamenilor). Nu se gasesc usor, mai ales proaspete, dar puteti sa incercati semipreparate precum pastele sau sosuri, care le au deja in compozitie.

Smochine

Aromatele fructe au un continut ridicat de magneziu, un mineral necesar producerii de hormoni sexuali, precum androgen si estrogen, care controleaza libidoul. Dar si un aminoacid care creste productia de oxid nitric, important pentru cresterea fluxului sanguin, pana in varful… tuturor extremitatilor. Smochinele sunt de “sex feminin”: carnoase, siropoase, voluptoase si cu seminte – semn al fertilitatii.

Nuci si migdale

Aceste gustari proteice pot influenta apetitul sexual, dar consumate impreuna. Inclusiv in mitologie, migdalele sunt cunoscute ca afrodisiace, insa cercetarile stiintifice arata ca seleniul continut lupta cu infertilitatea si ajuta la o mai buna circulatie, potentat de acizii grasi omega-3.

Asparagus (Sparanghel)

Firele de asparagus sunt un simbol masculin, dincolo de asemanarea cu organul genital, dar contin si folati si vitamina B6, care ajuta la intensificarea orgasmului (demonstrat stiintific!).

Avocado

Actul sexual in sine implica contractarea a peste 90% din muschi. Libidoul nu e suficient, trebuie sa ai si energie, pentru o experienta cat mai placuta. Grasimile mononesaturate continute, vitamina B6 intr-o cantitate generoasa, acidul folic si vitamina E (care mai e numita si vitamina sEx, datorita proprietatilor antioxidante si a capacitatii de a oxigena si de a creste fluxul sanguin din extremitati) fac din avocado un adevarat afrodisiac.

Pepene rosu

Este fructul preferat al verii (dar nu trebuie sa asteptati pana in iunie-iulie, dupa el), bun atat pentru dieta, cat si pentru viata sexuala. Licopenul, citrulina si beta-carotenul continute de pepenele rosu relaxeaza natural vasele de sange, dar stimuleaza apetitul sexual. “Orice aliment care se poate taia cuburi si cu care iti poti hrani partenerul se poate transforma in afrodisiac, chiar daca nu are proprietati nutritive care sa il recomande, in alte conditii”, considera nutritionistul Rosofsky.

Daca va doriti un week-end romantic, apucati-va de gatit. Includeti toate aceste alimente in meniu, inchideti telefoanele, luati un vin bun, faceti o selectie de melodii si filme pe placul ambilor parteneri. Pofta poate veni… mancand.