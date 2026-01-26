Liber după 6.000 de mesaje sexuale – Hărțuitorul vedetei TV, sentință șoc

Liber. Bărbatul care a chinuit-o luni de zile pe prezentatoarea TV Kate Thornton a plecat din tribunal fără nicio zi de închisoare. I-a trimis 6.000 de mesaje. A lăsat-o „îngrozită”. Și totuși, a scăpat.

James McCamley, un scoțian de 53 de ani, a fost autorul unei campanii obsesive de hărțuire care a culminat cu vizite direct la locul de muncă al vedetei. Pedeapsa? Doar 12 luni de muncă în folosul comunității. Procurorii, citați de Mirror, au numit faptele „o hărțuire obsesivă, fără încetare”, dar sentința a fost, în mod uluitor, blândă.

De la mesaje online la cadouri la ușă

Totul a pornit în online. Kate Thornton, cunoscută ca prima gazdă a emisiunii X Factor, s-a trezit inundată de 6.000 de texte și e-mailuri de la McCamley. O mare parte aveau conținut sexual explicit. Un calvar digital. Frica era palpabilă.

Obsesia lui nu s-a oprit la mesaje. Deși stătea în Glasgow, Scoția, bărbatul a bătut sute de kilometri până la Londra, direct la postul de radio unde lucra Thornton, aducându-i cadouri, printre care și sticle de vin. Odată, a așteptat-o două ore în hol. Situația a devenit atât de gravă încât postul de radio a întărit securitatea și a împărțit fotografia lui McCamley tuturor angajaților. Să știe de cine să se păzească.

Un verdict care uimește

Procurorul Edward Aydin a fost clar în fața magistraților de la Highbury Corner: „Cele două femei se tem de el. Este o hărțuire obsesivă, necruțătoare. Ele solicită ordine de restricție.” McCamley, care este tată a patru copii, și-a recunoscut faptele. Ambele acuzații.

Și a plecat liber. Atât. O simplă condamnare la muncă în folosul comunității. Decizia lasă un gust amar și ridică o întrebare serioasă: cât de protejate sunt, de fapt, victimele?

Umilința de la X Factor: „Erai prea grasă și pistruiată”

Dar coșmarul hărțuirii nu e singura luptă dusă de Kate Thornton în cariera ei. În plină glorie la X Factor, între 2004 și 2006, a înfruntat presiuni uriașe din partea șefilor. Purta mărimea 36. Cu toate astea, i s-a cerut să slăbească.

Ea a povestit recent exact ce i s-a propus. „Aveam mărimea 36 la acea vreme. Mi-au oferit o excursie cu toate cheltuielile plătite la o clinică unde puteam să slăbesc – și, eventual, să-mi albesc pistruii, pentru că erau «destul de enervanți pe cameră»”. Reacția ei? Directă. I-a spus șefului respectiv „să se ducă dracului”. Thornton, care se luptase în trecut cu anorexia, a punctat: „Nu i-ai spune unui alcoolic să meargă să bea un pahar ca să fie mai distractiv. Este același lucru și este greșit.”

Concediată de Cowell prin intermediul știrilor

A urmat apoi umilința concedierii de la X Factor, orchestrată de Simon Cowell. Nu i-a spus-o nimeni în față. A aflat de la știrile de la ora zece. „A durut mai mult faptul că cineva pe care îl consideram prieten nu a fost sincer cu mine,” a recunoscut ea. „A fost foarte public. A fost la Știrile de la ora zece. A fost jenant, umilitor și m-a afectat o vreme. Apoi procesezi și îți spui «Nu voi lăsa asta să mă definească».”

Și chiar nu a lăsat-o. Kate Thornton a mers mai departe, cu o carieră la BBC Radio 2 și Greatest Hits Radio, dovedind o tărie de caracter pe care puțini o au în fața unor provocări care pe alții i-ar fi distrus.