Legatura directa intre anemie si alimentatie. Alimente utile pentru anemie

Exista o legatura directa intre anemie si alimentatie. Alimentatia poate fi “primul medicament” sustinand aportul de fier necesar organismului, ca prima masura pentru combaterea deficitului de fier, principala cauza a anemiei.

Mineral esential pentru buna functionare a organismului, fierul este fundamental necesar in procesul de formare al globulelor rosii din sange si al mioglobinei, continuta de musculatura. Fierul intra si in compozitia a numeroase enzime indispensabile functionarii organismului.

Anemia ca suferinta produsa prin lipsa aportului de fier, se manifesta prin oboseala fizica si intelectuala, rezistenta scazuta la infectii, lipsa de apetit, somnolenta, incapacitate de concentrare. Cantitatea de fier zilnica de care are nevoie organismul variaza in functie de varsta si sex. Daca copiii au nevoie de 7-10 miligrame de fier zilnic, indispensabil procesului de crestere si dezvoltare pe care acestia il parcurg, adolescentiilor le trebuie doar 10-16 miligrame zilnic. Femeile adulte au nevoie de o cantitate zilnica de fier de de 16 miligrame, in timp ce barbatilor le sunt suficiente doar 9 miligrame. Cea mai mare parte a necesarului de fier provine din alimentatie, organismul uman avand o rezerva foarte mica de fier, de sub cinci grame, depozitata in rinichi, ficat si splina. In consecinta, anamia si alimentatia functioneaza in raport de cauzalitate perfect.

Partea buna este ca, in general fierul este bine asimilat la nivelul tubului digestiv. Exista doua tipuri de fier, in functie de sursa lui. Cel provenit din carne si peste care se absoarbe in proportie de 10-30 la suta si cel provenit din vegetale care este asimilat in proportie de maxim cinci la suta.

Mai putin stiut este faptul ca absorbtia fierului depinde de tipul alimentelor si de combinatiile dintre acestea, care favorizeaza sau blocheaza asimilarea fierului, ceea ce reprezinta o dovada in plus a legaturii care exista intre anemie si alimentatie. Cantitatea de fier asimilata este in stransa legatura cu nevoile organismului, existand mecanisme fine care fac aceasta “evaluare”. Si asta pentru ca deficitul de fier este la fel de grav ca si excesul.

Alimente utile pentru anemie

Vitamina C favorizeaza absorbtia fierului, iar ceaiul verde, cafeaua, produsele din soia o inhiba. O dieta echilibrata este de cele mai multe ori suficienta pentru a aduce in organism doza zilnica de fier. O oarecare carenta de fier poate sa apara in cazul dietelor vegetariene foarte severe, din care lipsesc complet alimentele de origine animala.

Exista un top al alimentelor bogate in fier. Carnea de vita, ficatul si galbenusul de ou sunt cele mai bogate in fier alimente de origine animala. Din categoria alimentelor vegetale, in top se afla broccoli, alunele, nucile, mazarea, lintea, fasolea, secara, varza de Bruxelles si telina. Bogate in fier sunt si hreanul, patrunjelul si mararul.

Toate acestea dovedesc legatura directa care exista intre anemie si alimentatie si reprezinta tot atatea argumente in favoarea unei diete sanatoase si echilibrate.