În plină epocă a parentingului blând, jurnalista Emma Specter aduce în discuție un concept neașteptat: beneficiile de a avea o mamă „puțin rea”. La 32 de ani, ea susține că acest stil de educație a pregătit-o pentru lumea reală mai mult decât orice altceva, chiar dacă în adolescență lucrurile păreau complet pe dos.

Diferența dintre a fi rău și a fi nepoliticos

Să fim clari, există o diferență uriașă între a fi rău și a fi lipsit de amabilitate. Mama Emmei, co-fondatoare a publicației Air Mail (împreună cu Graydon Carter în 2019), a fost întotdeauna profund amabilă, sprijinind-o necondiționat. Numai ca era, în același timp, un public exigent. Crescută la rândul ei de o mamă cu origini italiene și evreiești-rusești care a copilărit ascunsă într-un orfelinat catolic din Roma, a învățat să nu-și lase copiii să se simtă niciodată prea buni sau prea încrezători în ei înșiși.

Dacă o întâlneai la o petrecere și îi lăudai fiica, cel mai probabil primeai înapoi o privire dată peste cap și un comentariu tăios despre defectele ei. De ce? Pentru că mama ei considera că este de prost gust să te lauzi public cu succesele copiilor tăi. E drept că la început o durea, dar apoi a înțeles că era o formă de auto-depreciere prin proxy. O vedea ca pe o extensie a ei, iar ea însăși nu ar fi acceptat niciodată laudele fără o remarcă spirituală.

Regulile nescrise ale mamei

Iar regulile erau… diferite. Mama ei nu a fost niciodată o „mamă-tigru” obsedată de note sau de teme, ba chiar era destul de relaxată în privința treburilor casnice. În schimb, punea un preț imens pe felul în care fiica ei se purta în societate. Nu era vorba de maniere perfecte, ci de empatie și atenție la ceilalți.

O lecție de bază a fost: „Vorbește întotdeauna cu persoana care stă singură la petrecere.”

În adolescență, Emma era frustrată. Mamele prietenelor ei ofereau laude goale și prăjituri, în timp ce a ei era mai degrabă genul care îi arunca o privire critică la ținută și spunea ceva „ușor devastator (dar foarte amuzant)” în timp ce ieșea pe ușă. O enerva insistența ei pe politețe, mai ales când tot ce își dorea era să participe la ritualul adolescentin al excluderii sociale, dar auzea mereu în minte vocea mamei sale.

O lecție pentru viața de adult

Acum, ca adult, jurnalista apreciază enorm stilul neortodox de parenting al mamei sale. Datorită ei, a putut purta o conversație la o petrecere încă din clasa a șasea. Mai important, a învățat valoarea tăcerii și puterea de a pune întrebări altora, fie că este la un interviu, la o primă întâlnire sau pur și simplu în autobuz. V-ați gândit vreodată la asta?

„Toată lumea e interesantă la ceva, trebuie doar să-ți dai seama la ce,” i-a spus mama ei odată. Și, pe bune, nu este aceasta o lecție pe care ar trebui să o învețe mai mulți copii?

Ce înseamnă, până la urmă, să fii părinte?

Dar a greșit mama ei vreodată? fireste. După un deceniu și jumătate în care a observat dinamica altor familii, Emma a ajuns la o singură concluzie: singura constantă a meseriei de părinte este că „o vei da în bară într-un fel sau altul, și probabil nu în felurile la care te-ai aștepta”.

Acum, la 32 de ani, deși locuiește departe de ea, vorbește cu mama ei la telefon în fiecare zi. Iar dacă va avea vreodată copii, știe un lucru sigur. Va renunța la imperativul de a „îndulci” lumea pentru ei și, în schimb, va încerca să-i pregătească cât mai bine posibil pentru a o înfrunta cu umor și empatie. Exact ce a făcut mama ei pentru ea.