Lauren Sánchez Bezos a atras toate privirile la petrecerea Vanity Fair Oscar Party, desfășurată duminică în Los Angeles. Alături de partenerul său, Jeff Bezos, aceasta a optat pentru o ținută spectaculoasă, completată de o pereche de pantofi Christian Louboutin cu un toc de-a dreptul puternic.

Pantofi cu platformă și toc stiletto

Sánchez Bezos, o clientă fidelă a brandului Louboutin, pare să fi purtat modelul Dolly, o pereche de pantofi cu platformă din piele neagră. Stilul se remarcă prin vârful rotunjit și platforma masivă, un decupaj curbat și un toc stiletto amețitor. fireste, nu putea lipsi celebra talpă roșie, semnătura inconfundabilă a casei Christian Louboutin.

O rochie vintage John Galliano

Iar pantofii au fost asortați cu o rochie vintage semnată John Galliano. Vorbim despre o creație neagră, satinată și fără bretele, cu un corset mulat și fâșii de material proeminente în zona șoldurilor. Fusta avea un decupaj îndrăzneț în formă de V în partea din față, la nivelul coapselor, în timp ce în spate cădea elegant până la podea. Cum să nu atragi toate privirile cu o astfel de ținută?

O clientă fidelă a brandului

Apariția nu este deloc o surpriză.

Lauren Sánchez Bezos afișează nu de puține ori încălțăminte Louboutin, fie că este vorba de sandalele Just Nothing cu barete transparente sau de pantofii Miss Z în varianta albă.

În contextul celei de-a 98-a ediții a Premiilor Oscar

Petrecerea Vanity Fair de duminică seară, organizată la Los Angeles County Museum of Art pe 15 martie, a urmat celei de-a 98-a ediții anuale a Premiilor Academiei. Gala a onorat cele mai bune filme din 2025, de la „One Battle After Another” la „Sinners” și altele.

Evenimentul, care a avut loc la Teatrul Dolby din Los Angeles, a fost prezentat de Conan O’Brien (aflat la al doilea an consecutiv ca maestru de ceremonii). Hai să fim serioși, până la urmă premiile sunt cele care contează. „One Battle After Another” a revendicat premiul cel mare pentru cel mai bun film, în timp ce câștigătorii la categoriile de interpretare i-au inclus pe Jessie Buckley, la cea mai bună actriță, și pe Michael B. Jordan, la cel mai bun actor.