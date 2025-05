„Lauda de sine nu miroase a bine“ este o veche zicală ro­mâ­nească. Conform Dicți­o­narului Explicativ al Limbii Române, „a lăuda“ înseamnă „a exprima prin cuvinte prețuirea, stima față de cineva sau ceva; a aduce laude, a elogia“. Conform definiției, dacă te pre­țu­iești pe tine și te apreciezi înseam­nă că este ceva rău? Noi credem că nu, dimpotrivă. De aceea întrebarea „Cu ce te mai la­uzi?“, care poate fi „tradusă“ prin „Ce mai faci? Ce noutăți mai ai?“, are mai curând o conotație pozitivă.

Atunci de ce nu miroase bine lauda de sine? Conotația negativă este atunci când faci pe grozavul. Și nici atunci nu ar fi așa de rău, dacă această autoprețuire ar fi justificată. Când faci pe grozavul fără a avea o bază reală, lauda devine aro­ganță, fală, nas pe sus și nu este o virtute. Să spui repetitiv cât de grozav ești, fără să îți ceară nimeni asta, fără să fie nevoie, în contexte care nu o cer, atunci, da, lauda nu prea miroase a bine.

Când e de bine și când nu să te lauzi

Iată câteva situații în care lauda poate îm­brăca fie haine pozitive, fie negative:

Lauda cea bună sau afirmarea

O persoană de succes întotdeauna va ști să enumere calitățile pe care le deține, punctele tari și abilitățile, realizările pe care le-a câștigat în timp. Cei care știu să se afirme nu au nicio problemă în a enumera suita de succese, realizările zilnice și achizițiile de până acum. Pentru un observator din afara situației, aceasta poate să pară un semn de aroganță. Dar este o atribuire de merite, obiectivă,

chiar dacă e făcută de persoana în cauză. Mai bine te evidențiezi tu, dacă nimeni nu o face, de­cât să devii marginal, fără succes. Cel puțin într-o societate în care concurența este la putere!

Lauda care nu e bună, lăudă­ro­șe­nia, fudulia

Înseamnă a avea o opinie exager­ată despre propria importanță, despre meritele proprii și abilități. O per­soană care se laudă iese în față cu propriile succese, dar ce face diferența? Lăudăroșenia sau fudulia sunt trăsături cu o conotație negativă pentru că semni­fică nevoia de a ieși în față cu orice preț, cu agre­­sivitate. Nu te întreabă nimeni de să­nă­tate, dar tu spui ce grozav ești. Sau nu este meritul tău pe de-a-ntregul, dar te

lauzi că numai tu știi să faci, să dregi…

Lipsa laudei sau modestia exa­ge­rată

Unde te pot duce? O persoană care se teme atât de mult să spună despre succesele ei, despre ceea ce realizează ajunge în timp să se convingă de faptul că este mai puțin capabilă decât este în realitate. Ceea ce înseamnă o lovitură pu­ternică dată stimei de sine.

Am putea spune că modestia este carac­teristică persoanelor virtuoase, care au un nivel de încredere interioară ce nu are nevoie de complimente, care au un caracter puternic. Dar în același timp, persoanele modeste și discrete își sabotează propriul succes. În anumite cazuri, unei persoane modeste îi este așa de frică să nu pară aro­gantă sau egocentrică, egoistă, încât ajunge să devină oarbă la propriile talente și achi­ziții. Acest tip de gândire poate avea efecte negative pe termen lung și asupra încrederii în propria persoană, iar mai departe asupra întregii sale vieți.

Lauda și succesul

Persoanele de succes nu-și trâmbițează succesul în stânga și în dreapta, dar dacă sunt întrebate, spun, lipsite de modestie, ceea ce știu să facă, ce își propun să realizeze și sunt conștiente și mândre de succesele lor. Ele sunt capabile să-și împărtășească succesul și nu se simt jenate să spună de ce sunt în stare.

Așa că, dacă ai sesizat la tine probleme legate de încredere, ești ezitant/ă sau ți se pare că lauda de sine nu miroase a bine, atunci e timpul să devii afirmativ, să îți arogi drepturile și calitățile pe care le ai! Nu întotdeauna realizările vorbesc de la sine, trebuie să știi și să vrei să le prezinți celorlalți, spre binele lor, dar și al tău: nu se știe cum îți vei putea chiar îmbu­nătăți performanțele.

Iată niște sfaturi simple:

Fii afirmativ – când vorbești despre tine și realizările zilnice. Spune în fiecare zi lucruri pozitive despre tine, ce ai făcut bine, ce ți s-a întâmplat bun, unde ai avut realizări. Fiecare dintre noi are zile bune, zile proaste, dar ce se păstrează sunt capacitățile noastre. Spune ceva pozitiv în fiecare zi – despre tine, despre ceilalți. Începe să faci remarci pozitive, să extragi pozitivul din mediul înconjurător: „Ce zi bună am avut, mi-au mers toate șnur!“, „Ce spectacol interesant!“, „Ce muzică bună!“ etc.

Învață să monitorizezi succesele zilnice – fă-ți un obicei din a monitoriza ce ți-a ieșit în fiecare zi. Fie că e vorba de faptul că ai terminat tot ce aveai pe listă, fie că ai reușit să te joci cu copilul tău, că ai citit ceva interesant, că ai avut o idee nouă, că ai reușit să îți faci controlul medical anual, că ai plătit avansul pentru vacanța de vară.

Fii mândru de realizările tale – la modul serios, obiectiv, când faci ceva bine, complimentează-te, oferă-ți o recompensă, spune-ți „Bravo, ai reușit!“. Dacă slăbești 10 kilograme, este normal să îți cumperi o rochie nouă, să te apreciezi pentru asta, a meritat efortul. Dacă ai lucrat la un proiect greoi și l-ai dus la bun sfârșit, poți să ieși la o cină.

Învață să faci complimente celorlalți – dacă faci asta cu ceilalți, o să creezi impresia unei persoane respectuoase, căreia nu îi este frică să vorbească direct. Cu timpul te vei obișnui să îți faci și ție complimente, fără să simți că sari calul sau că te fălești. Iubirea de sine nu este narcisism, decât dacă este în supradoze, fără a ține cont de ceilalți.

Învață să primești complimente și laude – „Ce prăjitură bună ai făcut!“, „Ce prezentare convingătoare!“, „Ce rochie frumoasă ai croit!“, „Cât de bine îți stă roșcată!“ etc. Spune „Mulțumesc!“. Nu îți minimaliza nici lookul, nici calitățile și uită de „Ei, nu am făcut mare lucru!“.

Afirmă-te cu capul sus, învață să îți exprimi realizările, și succesul nu va întârzia să apară!