După un deceniu de pauză, Lands’ End are din nou un director de marketing (CMO). Compania a numit-o în funcție pe Sarah Sylvester, o fostă executivă de la Victoria’s Secret, într-o mișcare menită să revitalizeze brandul și să accelereze creșterea. Numirea marchează un punct de cotitură pentru compania din Dodgeville, Wisconsin.

O mișcare strategică după un deceniu

Surprinzător sau nu, Lands’ End a funcționat timp de 10 ani fără un Chief Marketing Officer dedicat. Ultima persoană care a ocupat această funcție a fost Becky Gebhardt. În tot acest timp, funcția de marketing a fost supervizată de echipa de creație a companiei. Dar de ce a durat atât de mult? Un purtător de cuvânt al companiei a explicat că „funcția de marketing a evoluat odată cu creșterea afacerii brandului, iar Lands’ End a adaptat rolul pentru a se potrivi cu prioritățile strategice în diferite etape.”

Iar numirea lui Sylvester pare să fie pasul următor, logic, în această evoluție. „Numirea lui Sarah în funcția de CMO reprezintă evoluția Lands’ End, pe măsură ce echipa continuă să crească brandul și să atragă clienți noi și mai tineri, subliniind un angajament reînnoit față de consolidarea mărcii, leadershipul modern în marketing și creșterea pe termen lung”, a mai precizat purtătorul de cuvânt.

Viziunea noii conduceri

Sarah Sylvester vine cu o experiență considerabilă, după aproape 20 de ani petrecuți la Victoria’s Secret, unde a urcat în ierarhie până la poziția de vicepreședinte executiv de marketing și a condus eforturile de reinventare a brandului. Andrew McLean, CEO-ul Lands’ End, a descris-o pe Sylvester drept „un lider de marketing transformator, cu o capacitate dovedită de a moderniza branduri iconice, rămânând în același timp fidelă la ceea ce iubesc cel mai mult clienții.”

McLean este convins de impactul pe care îl va avea. „Pe măsură ce intrăm în următorul nostru capitol de creștere, expertiza ei în construirea unei conexiuni emoționale, clarificarea identității brandului și generarea unui impact măsurabil va fi instrumentală. Această numire reflectă angajamentul nostru de a eleva brandul Lands’ End și de a accelera strategia noastră pe termen lung.”

La rândul ei, Sylvester a declarat că se alătură companiei într-un „moment cheie” și că va contribui la modelarea următoarei ere de creștere. „Există o oportunitate extraordinară de a aprofunda legătura cu clienții, de a extinde relevanța culturală și de a impulsiona un storytelling modern, bazat pe date, care onorează moștenirea brandului, poziționându-l în același timp puternic pentru viitor”, a spus ea.

Contextul agitat al numirii

Numirea nu vine într-un vid, ci într-o perioadă plină de schimbări pentru Lands’ End. În luna ianuarie, WHP Global (compania care deține și mărci precum Vera Wang, Rag & Bone sau Toys “R” Us) a încheiat un acord pentru a achiziționa o participație de 50% într-un joint-venture care deține proprietatea intelectuală a Lands’ End. Tranzacția de 300 de milioane de dolari a permis Lands’ End să își ramburseze integral un împrumut și a poziționat brandul pentru o nouă etapă de creștere.

O mișcare deloc surprinzătoare.

Numai că lucrurile nu se opresc aici. În mai 2025, consiliul de administrație al Lands’ End Inc. a anunțat că explorează alternative strategice, inclusiv o vânzare, o fuziune sau o tranzacție similară pentru a maximiza valoarea pentru acționari. Până la urmă, decizia pare să fie un răspuns direct la presiunea exercitată de investitorul miliardar Edward „Eddie” Lampert, un acționar majoritar care, în aprilie 2025, a trimis o scrisoare consiliului de administrație în care pleda pentru vânzarea companiei.