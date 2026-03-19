Lainey Wilson, celebra artistă country, aduce un omagiu statului său natal, Louisiana, printr-o nouă lansare a brandului său, Golden West. Joi a fost lansat noul model de cizme cowboy, denumit „The Wild Magnolia”, care deja atrage toate privirile.

Design inspirat de statul natal

Cizmele „Wild Magnolia” nu sunt deloc banale. Acestea prezintă floarea de magnolie, simbolul statului Louisiana, imprimată într-un design curviliniu pe un fundal alb. Tonurile de roz pal și verde, într-un stil ce imită pictura manuală, sunt completate de o cusătură superioară brodată 3D, care adaugă delicatețe și profunzime. Dar stai puțin, cum vine asta cu aspectul purtat? Ei bine, pielea este tratată special pentru a oferi un efect relaxat și uzat, perfect pentru purtarea de zi cu zi.

Ca siluetă, vorbim de o cizmă cowboy clasică, cu o carâmb festonat înalt de 14 inch (aproximativ 35.5 cm) și un toc de 2 inch (5 cm).

Prețul? 365 de dolari.

„Moda western este parte din mine”

Implicarea artistei în brandul său este totală, iar viziunea ei este clară. Ea însăși a declarat anul trecut pentru FN: „Moda western este parte din ceea ce sunt și a fost întotdeauna. Este a doua mea natură, atât pe scenă, cât și în afara ei. Nu e nimic mai country decât o pereche de cizme purtate. Îmi place să-mi transpun muzica în brand, motiv pentru care veți vedea cizme care fac trimitere la unele dintre cântecele mele, atât ca inspirație pentru design, cât și ca nume.”

Ce alte modele mai are Golden West

Brandul Golden West, lansat în 2025, a scos pe piață mai multe modele în 2026, sub direcția creativă a veteranului din modă Michael Petry. Pe lângă noul model, colecția include cizma scurtă „The Night Bloom”, realizată din piele de piton în relief, într-o culoare bogată de maro bourbon. Și pentru că tot vorbim de ediții speciale, brandul a lansat de Valentine’s Day modelul limitat „Forget Me Not Cherry”, o variantă roșu metalic cu un model brodat al unui fluture în zbor.

Alte stiluri notabile includ cel mai bine vândut model, „Somewhere Over Laredo” (disponibil atât în versiune înaltă, cât și scurtă), care prezintă un design floral, dar și cizmele „To the Moon”, negre cu accente aurii. Pentru cele care vor ceva cu totul diferit, există platforma „Atta Girl”, cu un toc masiv de 5 inch (12.7 cm) și o platformă de 2 inch (5 cm).