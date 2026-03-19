Autor - Bianca Gheorghe
Lainey Wilson, celebra artistă country, aduce un omagiu statului său natal, Louisiana, printr-o nouă lansare a brandului său, Golden West. Joi a fost lansat noul model de cizme cowboy, denumit „The Wild Magnolia”, care deja atrage toate privirile.

Design inspirat de statul natal

Cizmele „Wild Magnolia” nu sunt deloc banale. Acestea prezintă floarea de magnolie, simbolul statului Louisiana, imprimată într-un design curviliniu pe un fundal alb. Tonurile de roz pal și verde, într-un stil ce imită pictura manuală, sunt completate de o cusătură superioară brodată 3D, care adaugă delicatețe și profunzime. Dar stai puțin, cum vine asta cu aspectul purtat? Ei bine, pielea este tratată special pentru a oferi un efect relaxat și uzat, perfect pentru purtarea de zi cu zi.

Ca siluetă, vorbim de o cizmă cowboy clasică, cu o carâmb festonat înalt de 14 inch (aproximativ 35.5 cm) și un toc de 2 inch (5 cm).

Lainey Wilson a uimit la premiera sa cu ghete de 159 de dolari de la Dingo
RecomandariLainey Wilson a uimit la premiera sa cu ghete de 159 de dolari de la Dingo

Prețul? 365 de dolari.

„Moda western este parte din mine”

Implicarea artistei în brandul său este totală, iar viziunea ei este clară. Ea însăși a declarat anul trecut pentru FN: „Moda western este parte din ceea ce sunt și a fost întotdeauna. Este a doua mea natură, atât pe scenă, cât și în afara ei. Nu e nimic mai country decât o pereche de cizme purtate. Îmi place să-mi transpun muzica în brand, motiv pentru care veți vedea cizme care fac trimitere la unele dintre cântecele mele, atât ca inspirație pentru design, cât și ca nume.”

Citeste si:  René Caovilla lansează colecția de mireasă 2026 inspirată de Las Vegas

Ce alte modele mai are Golden West

Brandul Golden West, lansat în 2025, a scos pe piață mai multe modele în 2026, sub direcția creativă a veteranului din modă Michael Petry. Pe lângă noul model, colecția include cizma scurtă „The Night Bloom”, realizată din piele de piton în relief, într-o culoare bogată de maro bourbon. Și pentru că tot vorbim de ediții speciale, brandul a lansat de Valentine’s Day modelul limitat „Forget Me Not Cherry”, o variantă roșu metalic cu un model brodat al unui fluture în zbor.

Marc Jacobs personalizeaza genti de 400 de dolari cu portretul animalului tau
RecomandariMarc Jacobs personalizeaza genti de 400 de dolari cu portretul animalului tau

Alte stiluri notabile includ cel mai bine vândut model, „Somewhere Over Laredo” (disponibil atât în versiune înaltă, cât și scurtă), care prezintă un design floral, dar și cizmele „To the Moon”, negre cu accente aurii. Pentru cele care vor ceva cu totul diferit, există platforma „Atta Girl”, cu un toc masiv de 5 inch (12.7 cm) și o platformă de 2 inch (5 cm).

21 de modele de unghii pentru Paște simple și de efect pe care să le încerci
Vince si Bloomingdale’s lanseaza o colectie capsula cu 21 de piese in L.A.
Marc Jacobs personalizeaza genti de 400 de dolari cu...

Marc Jacobs, cunoscutul designer și iubitor de animale, aduce o noutate pentru toți stăpânii de patrupede. Acum poți personaliza celebra geantă The Tote Bag...

Look Optic lansează ochelarii Davis de la 68 de...

Jurnalista și autoarea Elaine Welteroth a creat un nou model de ochelari pentru brandul Look Optic. Colecția, numită Davis, este deja disponibilă pe site-ul...

Tia Mowry poartă o rochie de 845 de dolari...

Miercuri seară, o serie de celebrități, printre care Gabrielle Union, Jordan Chiles și Tia Mowry, s-au reunit la Gala Sănătății Materne 2026, eveniment găzduit...

Armani vinde costumul-tribut de la Olimpiadă cu 5.000 de...

Costumele spectaculoase în culorile Italiei, care au făcut furori la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, au ajuns în...