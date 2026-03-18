Lainey Wilson a uimit la premiera sa cu ghete de 159 de dolari de la Dingo

Autor - Bianca Gheorghe
Lainey Wilson a pășit pe covorul roșu la premiera documentarului său Netflix, „Keepin’ Country Cool”, într-o ținută care a întors toate privirile. Evenimentul a avut loc marți, 17 martie, la Teatrul Paramount din Austin, în cadrul festivalului South by Southwest (SXSW). Dar, în loc să poarte o pereche de cizme din propria colecție, artista a ales un model de la Dingo 1969 care costă doar 159,95 de dolari.

Ghetele de 159 de dolari care au atras atenția

Modelul ales de cântăreață pare a fi Rocky Top Leather Bootie. Sunt niște ghete scurte, până la gleznă, cu un vârf ascuțit (snip toe) și un toc solid de 2,75 inci, ușor înclinat spre interior. Pielea maro are un aspect uzat, „trăit”, cu nuanțe diferite care se estompează pe suprafața sa. Un model complex brodat adaugă motivul western clasic, cu linii ascuțite și curbe. Și, poate cel mai surprinzător, stilul este relativ accesibil, având un preț de vânzare de 159,95 de dolari și fiind disponibil în alte trei culori.

O ținută Etro spectaculoasă

Iar ghetele au completat o ținută semnată Etro din colecția de primăvară 2026, aleasă de stilista Alexandra Mandelkorn. Lainey a purtat pantaloni colorați cu mărgele și paiete, o cămașă albastră cu model peste o bustieră vibrantă și o jachetă din piele întoarsă maro, cu franjuri și aplicații. Look-ul a fost accesorizat cu bijuterii de la Jacquie Aiche și, fireste, cu o pălărie de cowboy de la Charlie1Horse Hats. Coafura sa lungă și ondulată a fost realizată de Riawna Capri, în timp ce machiajul a fost semnat de Afton Williams.

RecomandariNike lanseaza echipamentele SUA pentru Mondialul 2026 si costa pana la 235 de dolari

Propriul brand de cizme, lăsat acasă

Numai că alegerea brandului Dingo este cu atât mai interesantă cu cât Wilson și-a lansat propriul brand de cizme western, Golden West, în 2025. De ce nu și-a promovat propria afacere la un eveniment atât de important?

O strategie de marketing neașteptată.

Printre lansările recente ale brandului său se numără cizma Night Bloom, cu piele de piton embosată, și modelul Forget Me Not, de un roșu-cireașă, care a fost lansat înainte de Valentine’s Day.

RecomandariGwyneth Paltrow își vinde rochia de la Oscar din 2015 într-o licitație exclusivistă
Nike lanseaza echipamentele SUA pentru Mondialul 2026 si costa pana la 235 de dolari
