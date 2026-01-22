23 ianuarie , 2026

Ultimele articole

 

AcasăMONDENLa 99 de ani, Mel Brooks dezvăluie secretul longevității - un singur...

La 99 de ani, Mel Brooks dezvăluie secretul longevității – un singur lucru

Autor - Lavinia Ciofu
57
3 min.

O legendă a comediei a ajuns la 99 de ani. Și e gata să vorbească. Mel Brooks spune că are un singur secret pentru o viață lungă. Nu-l găsești în farmacii. Nu e vreo dietă chinuitoare. E mult, mult mai simplu.

Cu ocazia unui nou documentar HBO despre viața lui, regizorul a stat de vorbă cu publicația People. Acolo a explicat rețeta care l-a ținut în priză aproape un secol întreg, o rețetă pe care, se pare, a împărțit-o cu alți titani ai umorului.

Râsul, medicamentul suprem

Comediantul e convins că nu e nicio întâmplare. Doi dintre cei mai buni prieteni ai săi, Carl Reiner și Sid Caesar, au murit în 2020 și 2014, dar amândoi au trecut de 90 de ani. Coincidență? Greu de crezut. Aveau ceva în comun, un liant evident. „Am râs cu toții foarte mult”, a recunoscut Brooks. „Cred că râsul te menține sănătos și fericit.”

Asta a făcut timp de aproape 80 de ani. A râs. Și a făcut milioane de oameni să râdă. Acum, viața și moștenirea sa sunt subiectul unui documentar HBO în două părți, „Mel Brooks: The 99-Year-Old Man!”. Producția aduce laolaltă interviuri noi cu Brooks, prieteni și familie, alături de imagini de arhivă de colecție. Pentru el, totul se rezumă la un singur lucru. Un sunet. „Este un sunet uimitor, oamenii care râd la ceva ce am creat eu”, spune el. „Să faci comedie e o meserie grozavă. Te menține sănătos mintal și fericit. Îți dă un motiv să trăiești.”

Citeste si:  French Montana, cucerit de un divorț viral, oferă un inel de 1,1 mil. $

Mai mult decât glume. Curajul moștenit de la mamă

Râsul nu e totul, însă. Curajul a fost piesa centrală, spune el. O trăsătură moștenită direct de la mama sa, Kate Kaminsky.

Născut Melvin Kaminsky pe 28 iunie 1926, în Brooklyn, era mezinul familiei. Avea patru frați. Tatăl i-a murit când el avea doar 2 ani, așa că mama sa a rămas singură să crească patru copii. O misiune ce părea imposibilă. Nu și pentru ea. „Ea a fost un exemplu uimitor de curaj”, își amintește Brooks. „Și-a pierdut soțul când era doar o tânără, a crescut patru copii. Ce exemplu de viață curajoasă.”

De pe frontul din Europa, pe platourile de la Hollywood

Brooks a arătat că are același curaj. La 17 ani, și-a lăsat deoparte visul de a face comedie și s-a înrolat. A ajuns în armata americană. A servit într-o unitate de geniu, chiar pe frontul european în Al Doilea Război Mondial, unde umorul i-a fost cel mai bun scut în mijlocul ororilor. „Am supraviețuit celui de-Al Doilea Război Mondial ca soldat pentru că îi făceam pe camarazii mei din armată să râdă”, povestește el.

Întors din război, a clădit o carieră colosală în comedie. A fost co-creatorul serialului de succes „Get Smart”. A luat un Oscar pentru scenariul la „The Producers” în 1967. Apoi, în 1974, a regizat două filme care au zguduit industria: „Blazing Saddles” și „Young Frankenstein”. Surprinzător sau nu, curajul a rămas firul roșu. „«Blazing Saddles» a fost primul film major anti-rasist într-o perioadă în care așa ceva nu era la modă”, explică fiul său, Max Brooks. „Tatăl meu a avut un curaj incredibil; toate filmele sale au un curaj incredibil. Tatăl meu este un adevărat geniu.”

Citeste si:  5 persoane care iti fac viata grea la birou si cum sa rezolvi problema

„Piatra de temelie a comediei”

Nu e singurul care crede asta. „Mel Brooks este cel mai mare din toate timpurile. Piatra de temelie a comediei”, spune clar Judd Apatow, co-regizor al documentarului. Michael Bonfiglio, celălalt regizor, e la fel de direct: „Este o comoară națională.”

Înconjurat de prieteni și familie, după o viață plină de creativitate, Brooks se uită în urmă cu umor. Ce mai are pe listă? „Cred că le-am făcut pe majoritatea”, zice el. „Dar dacă am ratat ceva, nu a fost vina mea.”

Primul episod din documentarul „Mel Brooks: The 99 Year-Old Man!” se lansează pe HBO Max pe 22 ianuarie.

Articolul precedent
Gerul din București, o glumă? O israeliancă face comparație cu -24°C din Kazahstan
Articolul următor
Top 10 modele de multicooker în 2026 pentru orice buget și nevoie
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

Oscar 2026 – DiCaprio favorit, 11 nominalizări fără premiu...

Liniște totală în Hollywood. Toată lumea așteaptă. Se anunță nominalizările la Oscar 2026, iar anunțul ăsta poate clădi sau dărâma cariere peste noapte. Întrebarea...

Doar 3 luni de căsnicie – o influenceriță șterge...

Direct la laser. La nici 24 de ore după ce fostul soț a aruncat bomba în direct la TV, influencerița Tammy Hembrow a trecut...

Mara Bănică, minus 15 kg în 2 luni. Dieta...

Mara Bănică a spus totul. A slăbit 15 kilograme. În doar două luni. Silueta ei a explodat pe internet, iar transformarea a lăsat pe...

Războiul familiei Beckham – Cartea-bombă de 40 mil. $...

Brooklyn Beckham a vorbit. Dar nu a fost un strigăt de ajutor, ci primul foc de armă într-un război total contra propriei familii, un...

Confidentialitate

Politica Cookie

Termeni si conditii

Contact

Copyright © Lyla, 2019 | website by Click Media