La 99 de ani, Mel Brooks dezvăluie secretul longevității – un singur lucru

O legendă a comediei a ajuns la 99 de ani. Și e gata să vorbească. Mel Brooks spune că are un singur secret pentru o viață lungă. Nu-l găsești în farmacii. Nu e vreo dietă chinuitoare. E mult, mult mai simplu.

Cu ocazia unui nou documentar HBO despre viața lui, regizorul a stat de vorbă cu publicația People. Acolo a explicat rețeta care l-a ținut în priză aproape un secol întreg, o rețetă pe care, se pare, a împărțit-o cu alți titani ai umorului.

Râsul, medicamentul suprem

Comediantul e convins că nu e nicio întâmplare. Doi dintre cei mai buni prieteni ai săi, Carl Reiner și Sid Caesar, au murit în 2020 și 2014, dar amândoi au trecut de 90 de ani. Coincidență? Greu de crezut. Aveau ceva în comun, un liant evident. „Am râs cu toții foarte mult”, a recunoscut Brooks. „Cred că râsul te menține sănătos și fericit.”

Asta a făcut timp de aproape 80 de ani. A râs. Și a făcut milioane de oameni să râdă. Acum, viața și moștenirea sa sunt subiectul unui documentar HBO în două părți, „Mel Brooks: The 99-Year-Old Man!”. Producția aduce laolaltă interviuri noi cu Brooks, prieteni și familie, alături de imagini de arhivă de colecție. Pentru el, totul se rezumă la un singur lucru. Un sunet. „Este un sunet uimitor, oamenii care râd la ceva ce am creat eu”, spune el. „Să faci comedie e o meserie grozavă. Te menține sănătos mintal și fericit. Îți dă un motiv să trăiești.”

Mai mult decât glume. Curajul moștenit de la mamă

Râsul nu e totul, însă. Curajul a fost piesa centrală, spune el. O trăsătură moștenită direct de la mama sa, Kate Kaminsky.

Născut Melvin Kaminsky pe 28 iunie 1926, în Brooklyn, era mezinul familiei. Avea patru frați. Tatăl i-a murit când el avea doar 2 ani, așa că mama sa a rămas singură să crească patru copii. O misiune ce părea imposibilă. Nu și pentru ea. „Ea a fost un exemplu uimitor de curaj”, își amintește Brooks. „Și-a pierdut soțul când era doar o tânără, a crescut patru copii. Ce exemplu de viață curajoasă.”

De pe frontul din Europa, pe platourile de la Hollywood

Brooks a arătat că are același curaj. La 17 ani, și-a lăsat deoparte visul de a face comedie și s-a înrolat. A ajuns în armata americană. A servit într-o unitate de geniu, chiar pe frontul european în Al Doilea Război Mondial, unde umorul i-a fost cel mai bun scut în mijlocul ororilor. „Am supraviețuit celui de-Al Doilea Război Mondial ca soldat pentru că îi făceam pe camarazii mei din armată să râdă”, povestește el.

Întors din război, a clădit o carieră colosală în comedie. A fost co-creatorul serialului de succes „Get Smart”. A luat un Oscar pentru scenariul la „The Producers” în 1967. Apoi, în 1974, a regizat două filme care au zguduit industria: „Blazing Saddles” și „Young Frankenstein”. Surprinzător sau nu, curajul a rămas firul roșu. „«Blazing Saddles» a fost primul film major anti-rasist într-o perioadă în care așa ceva nu era la modă”, explică fiul său, Max Brooks. „Tatăl meu a avut un curaj incredibil; toate filmele sale au un curaj incredibil. Tatăl meu este un adevărat geniu.”

„Piatra de temelie a comediei”

Nu e singurul care crede asta. „Mel Brooks este cel mai mare din toate timpurile. Piatra de temelie a comediei”, spune clar Judd Apatow, co-regizor al documentarului. Michael Bonfiglio, celălalt regizor, e la fel de direct: „Este o comoară națională.”

Înconjurat de prieteni și familie, după o viață plină de creativitate, Brooks se uită în urmă cu umor. Ce mai are pe listă? „Cred că le-am făcut pe majoritatea”, zice el. „Dar dacă am ratat ceva, nu a fost vina mea.”

Primul episod din documentarul „Mel Brooks: The 99 Year-Old Man!” se lansează pe HBO Max pe 22 ianuarie.