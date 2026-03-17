O femeie de 75 de ani din Londra este pe punctul de a-și îndeplini visul de a termina Maratonul Londrei alături de fiica sa. Povestea este cu atât mai specială cu cât, în urmă cu un an, o tentativă similară a fost întreruptă brusc, ducând la un diagnostic crunt de cancer.

Pritpal Kaur, asistentă de vânzări la Harrods, a încercat pentru prima dată să alerge în celebra cursă în 2023, împreună cu fiica ei de 45 de ani, jurnalista Minreet Kaur. Din nefericire, a fost nevoită să se retragă la kilometrul 27 din cauza unor crampe severe. V-ați gândit vreodată cum un eșec poate ascunde, de fapt, o șansă la viață?

Un colaps care a dezvăluit totul

La câteva săptămâni după maratonul din 2023, Pritpal a început să aibă „dureri de spate foarte rele” și o oboseală profundă. Inițial, a pus totul pe seama efortului depus în timpul cursei. Iar ce a urmat a fost, în cuvintele fiicei sale Minreet, „cinci luni de iad”, timp în care au navigat printr-un sistem medical frustrant.

Prima vizită la medic, în luna mai, s-a soldat doar cu analgezice. Medicii i-au sugerat, pe bune, că simptomele ei erau legate de „vârsta înaintată”, mai ales că analizele generale de sânge ieșiseră normale.

Cinci luni de coșmar medical

În iunie, cum analgezicele nu aveau niciun efect și Pritpal acuza dificultăți de respirație, fiica sa a dus-o la urgențe la West Middlesex University Hospital. Nici aici testele suplimentare nu au oferit un răspuns clar. Ulterior, o scanare a relevat un blocaj moderat în piept, diagnosticat drept angină pectorală, pentru care i s-a prescris medicație.

Numai că, la scurt timp după începerea tratamentului, Pritpal a simțit crampe bruște pe partea stângă a corpului în timp ce era la muncă, moment în care i-a spus managerului său: „Trebuie să mă așez pentru că simt că o să cad”.

Îngrijorată, Minreet și-a încurajat mama să oprească medicația și a contestat decizia medicilor. Nemulțumită de răspunsul lor, a depus o plângere la Serviciul de Consiliere și Legătură pentru Pacienți (PALS). Până la urmă, această intervenție s-a dovedit a fi crucială. Un cardiolog senior a recomandat investigații suplimentare. „Când am insistat și am tot insistat și m-am dus la PALS și am depus o plângere, abia în urma plângerii au spus: «Veniți pentru niște teste suplimentare»”, a povestit Minreet.

Diagnosticul șocant: mielom

În septembrie 2023, Pritpal, care avea atunci 73 de ani, a primit vestea devastatoare: avea mielom, un tip de cancer care afectează sângele și măduva osoasă. Diagnosticul a fost confirmat printr-o serie de teste, inclusiv o scanare a densității minerale osoase și un test de măduvă.

„Când ni s-a spus că am mielom, am început pur și simplu să plâng. Nu știam ce să fac și am fost atât de șocată”, a mărturisit Pritpal.

A fost un șoc total.

Minreet a descris momentul în detaliu: „Stai în această cameră mică, cu două scaune mici și pereți albi. Apoi doctorul a spus: «Avem rezultatul testului de măduvă osoasă, se confirmă că aveți cancer de sânge și trebuie să începeți tratamentul imediat». Totul îmi trecea pe deasupra capului. Pur și simplu nu ne venea să credem ce auzeam.”

De la chimioterapie la linia de start

După o săptămână în care a încercat să proceseze șocul, Pritpal a început chimioterapia și un regim de medicamente pentru întărirea oaselor. Minreet a descris acea perioadă drept „cea mai grea perioadă din viața noastră. Petrecea foarte mult timp dormind și nu mânca. A fost pur și simplu oribil.”

vizibil, după șase luni de tratament, în martie 2024, Pritpal a intrat în remisie, deși va avea nevoie de perfuzii lunare pentru tot restul vieții. Inspirată de rezistența mamei sale, Minreet a fondat „Asian Women Run”, un grup de alergare menit să încurajeze femeile asiatice să facă mișcare.

La începutul acestui an, Pritpal și-a pus pe lista de dorințe un singur lucru: „să fac Maratonul Londrei o dată în viață”. Când grupul de alergare al fiicei sale a primit câteva locuri la maraton, Minreet i-a oferit unul mamei sale. Acum, cele două se antrenează intens folosind o tehnică de alternare între alergare și mers, cunoscută ca „jeffing”.

Duminică, 26 aprilie, plănuiesc să abordeze cursa purtând echipament asortat. „Ar fi un vis devenit realitate. Este ceea ce mi-am dorit dintotdeauna, așa că aș fi în al nouălea cer. Și dacă am energie, cu siguranță voi sprinta peste linia de sosire”, a spus Pritpal. Fiica sa a adăugat: „Ar fi uimitor. O chestie între mamă și fiică. Cred că ar fi ceva de amintit pentru toată viața și sperăm că va încuraja atât de mulți alți oameni ca noi să știe că și ei pot reuși.”

Contactat, un purtător de cuvânt al spitalului a declarat: „Deși nu comentăm îngrijirea sau tratamentul pacienților individuali, spitalul se angajează să ofere îngrijiri sigure și de înaltă calitate și urmează procese clinice și de guvernanță robuste pentru a se asigura că preocupările sunt analizate și folosite pentru a ne îmbunătăți serviciile.”