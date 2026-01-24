La 51 de ani, Emilia Fox rupe tăcerea – despărțirea și noul început după 20 de ani în TV

O știm de 20 de ani. Este Nikki Alexander din serialul BBC „Silent Witness”, patologul care rezolvă crime. Dar viața reală? Acolo, Emilia Fox, la 51 de ani, a închis un capitol greu. Unul personal. Acum, spune ea, e vremea pentru un nou început. Actrița a confirmat recent despărțirea de producătorul TV Jonathan Stadlen, partenerul ei de lungă durată, o separare care s-a petrecut, de fapt, încă din februarie anul trecut, după cum a povestit într-un interviu pentru woman&home, preluat de Mirror, conform Mirror.

„Relațiile sunt amuzante”: Lecția maturității după despărțire

Fără resentimente. Actrița a vorbit deschis despre finalul poveștii de dragoste. „Jonathan și cu mine ne-am despărțit în februarie anul trecut. Nu am decât cele mai bune sentimente față de el. Relațiile sunt amuzante. Aduc lucruri diferite în momente diferite ale parteneriatului, dar asta nu șterge amintirile cu adevărat minunate.”

Ce a ajutat-o? Maturitatea. Fox crede că experiența de viață te învață cum să mergi mai departe, chiar dacă finalurile sunt mereu triste. „Poți accepta asta ca parte din viață și știi cum să te recuperezi și să ai grijă de tine. Sfârșitul relațiilor este mereu trist, dar am pus în practică lucruri care m-au făcut să mă simt mai pozitivă, plină de speranță și optimistă.”

Munca a fost colacul de salvare. Imediat după separare, au urmat filmări pentru „Silent Witness”, apoi o călătorie la Roma. Momentul perfect. „A fost un moment bun să fiu plecată. A trebuit să petrec mult timp în propria mea companie. Acum mă simt foarte pozitivă, revigorată și reînnoită. Nu există noi interese amoroase. Doar aștept cu nerăbdare ce îmi rezervă viitorul. Noi începuturi.”

Un refugiu neașteptat: sala de forță

Sportul a jucat un rol uriaș în vindecarea ei. În ultimul an, exercițiile fizice au devenit o ancoră pentru Emilia Fox, un mod de a se menține în formă fizic, dar mai ales mental. O provocare pe care a îmbrățișat-o.

„Sănătatea, starea de bine și exercițiile fizice au fost cu siguranță o parte importantă a anului trecut. Dacă mă simt în formă fizică, mă ajută mental și emoțional”, a spus actrița. Ironia sorții? Inspirația a venit chiar de la serialul polițist. „Lucrând la Silent Witness, am văzut cu ochii mei că trupul este un lucru incredibil. Când ai văzut interiorul corpului cuiva, vrei să ai grijă de al tău.”

Și s-a ținut de treabă. Programul a fost intens. Când filma pentru serialul „Signora Volpe”, mergea la sală în fiecare seară. Ridica greutăți, cu ochii pe antrenamentele de pe telefon. Recunoaște, totuși, că a cam exagerat. „Unul dintre lucrurile de care sunt cel mai conștientă este să nu fiu prea musculoasă – cred că din cauză că am cărat violoncelul când eram mică și am avut mereu mușchi puternici, definiți! Antrenamentul m-a ajutat și la muncă, pentru că acest sezon a fost destul de solicitant fizic, dar m-a oprit și din a gândi prea mult.”

Nici vorbă de siguranță după 20 de ani în același rol

Ai zice că un rol jucat timp de două decenii e o alegere comodă. Sigură. Emilia Fox contrazice total ideea asta. „Faptul că am jucat în Silent Witness de atâta timp pare că am mers la sigur. Nu este sigur, pentru că în cadrul lui mi se cere să fac tot felul de lucruri.”

Iar sezonul 29, care stă să înceapă luna viitoare în Marea Britanie, o va arăta într-o lumină complet nouă. „În acest sezon, am făcut ceva destul de ieșit din comun, pe care nu îl pot dezvălui pentru a nu strica povestea, dar am mers până la capăt! Cred că a fi impulsiv este foarte important în viață.”

O nouă pasiune, „vina” fiicei de 15 ani

Transformarea personală a venit la pachet cu o pasiune neașteptată: reality show-urile. Cine e de vină? Fiica ei, Rose, de 15 ani. Ea a fost cea care a convins-o să se uite la emisiuni ca „The Traitors” sau „Strictly Come Dancing” (varianta britanică a show-ului „Dansez pentru tine”). Se pare că noile începuturi chiar sunt peste tot.