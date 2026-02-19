19 februarie , 2026

La 28 de ani, pe podiumuri internaționale. Povestea Dianei Borcea, de la copil abandonat la designer de succes

Creațiile sale sunt astăzi prezente pe podiumurile internaționale de modă, însă drumul Dianei Borcea a început cu o traumă profundă. Abandonată de propria mamă, a crescut în grija statului, unde a învățat de mică ce înseamnă foamea, frigul și bullyingul. La 28 de ani, este o mamă fericită și un designer care a transformat suferința în artă.

Povestea sa, relatată de HotNews prin intermediul site-ului Totuldespremame, este una despre reziliență și despre puterea de a-ți urma visul, în ciuda tuturor obstacolelor. Diana a absolvit Facultatea de Arte din Oradea, secția Design vestimentar, și a demonstrat că un start dificil în viață nu îți definește destinul.

O copilărie marcată de abandon și prejudecăți

Diana Borcea a fost lăsată în grija statului de la o vârstă fragedă, o experiență care a lăsat-o într-o permanentă căutare a figurii materne. Copilăria sa a fost presărată cu greutăți, de la lipsuri materiale la episoade frecvente de bullying la școală, în Zalău, venite atât din partea colegilor, cât și a profesorilor.

În mijlocul acestor dificultăți, a descoperit pasiunea pentru modă, care i-a devenit un refugiu și un „terapeut” în procesul de vindecare a traumei abandonului. Nu știe dacă sistemul de protecție socială a călit-o, dar este convinsă că a devenit o fire puternică, ghidată de principiul că nu există „nu pot”.

„Dacă lupți, vei întâlni oameni care te vor ajuta”

În ciuda unui mediu care i-a oferit prea puține încurajări, Diana a crezut mereu în visul ei. Ea a învățat că perseverența este cheia și că, în cele din urmă, eforturile sunt răsplătite. Așa cum spune chiar ea, sprijinul poate veni din locuri neașteptate.

„Dacă încerci și lupți, vei întâlni și acei oameni care te vor încuraja, îndruma și ajuta pe drum”, afirmă tânăra. Această convingere a ajutat-o să depășească obstacolele și să își construiască o carieră de succes.

Decizia mamei adolescente care i-a schimbat destinul

Diana Borcea, al cărei nume la naștere a fost Milaș, s-a născut într-o familie săracă din județul Sălaj. Mama sa era doar o adolescentă când a adus-o pe lume, iar decizia acesteia a marcat iremediabil viața copiilor ei.

„Avea doar 16-17 ani când m-a născut și nu a petrecut cu mine prea mult timp. Mi s-a spus că mai mult bunica din partea tatălui m-a crescut în primii ani. Eram prima fetiță din familie, feblețea lor. Tatăl meu lucra cu ziua, și înainte să plece la muncă i-a spus mamei să nu ne dea, pe mine și pe fratele meu, nimănui. Ea nu a ținut cont și a decis singură soarta noastră”, povestește Diana. Așa a ajuns, împreună cu fratele ei, în sistemul de protecție a copilului.

Lecția iubirii: De la copil abandonat la mamă devotată

Astăzi, Diana este o mamă care le oferă propriilor copii dragostea și siguranța pe care ea nu le-a primit. Experiențele trăite în casele asistenților maternali au convins-o că afecțiunea și prezența părinților sunt esențiale pentru dezvoltarea armonioasă a unui copil.

Ea crede cu tărie că iubirea și îmbrățișările calde sunt un balsam pentru suflet și că cel mai important lucru este „siguranța pe care un copil o simte atunci când știe că mama și tata sunt mereu acolo”.

