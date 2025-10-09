Kylie Jenner și Timothée Chalamet la meciul Yankees

Cuplul a atras atenția în tribune cu ținute care au adus în discuție tendințele denim ale acestui sezon.

O ieșire la baseball cu stil

Când vrei să testezi o nouă tendință în modă, unde ai merge? Pentru Kylie Jenner, răspunsul a fost un meci de baseball alături de iubitul ei, Timothée Chalamet, nominalizat la Oscar. Cei doi au fost observați lângă zona de dugout a stadionului Yankee pe 8 octombrie, într-o zi în care echipa din New York a pierdut în fața celor de la Toronto Blue Jays. Cu toate acestea, atenția publicului s-a îndreptat mai mult spre alegerile lor vestimentare decât spre rezultat.

Kylie a ales o pereche de blugi evazați, diferiți față de stilul său obișnuit. Deși garderoba ei este plină de modele cu talie joasă și nuanțe deschise, de data aceasta a optat pentru o croială care se mulează pe șolduri și coapse și se lărgește sub genunchi. Denimul avea o nuanță închisă la margini și era mai deschis la mijlocul fiecărui picior. Acest detaliu a amintit de tendințele din colecțiile Versace, Etro și Luar pentru toamna 2025.

Blugii evazați au revenit în atenție în colecțiile recente.

Tendința este apreciată și de Kendall Jenner, sora lui Kylie.

Nuanțele închise oferă un aspect modern și uniform.

Detalii care atrag privirile

Accesorii și mesaje subtile

Pe lângă blugi, Kylie a purtat un hanorac supradimensionat cu logo-ul filmului Marty Supreme, proiectul viitor al lui Chalamet despre tenis de masă. Geanta mică din piele, potrivită regulilor stadionului, a completat ținuta cu un aer elegant. Timothée Chalamet a surprins cu o tunsoare scurtă, ascunsă sub șepci toată vara. Ținuta lui a inclus o jachetă de piele a Yankees și pantaloni de trening cu logo-ul filmului.

Coordonarea vestimentară a fost evidentă. Amândoi au promovat filmul Marty Supreme prin elemente vestimentare, de la hanoracul lui Kylie la pantalonii lui Timothée. Acest lucru a generat discuții despre posibile strategii de promovare înaintea lansării filmului.

Stilul lor a atras atenția nu doar prin piesele vestimentare, ci și prin modul în care au reușit să se completeze reciproc, transformând apariția într-un moment memorabil pentru fani.

De la covorul roșu la tribune

Timothée Chalamet este tot mai recunoscut pentru stilul său îndrăzneț în materie de blugi. Spre deosebire de Kylie, care preferă colanți sau pantaloni comozi din linia sa Khy, el a purtat denim inspirat de anii 2000 chiar și la evenimente formale. În februarie 2025, a fost prezent la Festivalul Internațional de Film de la Santa Barbara într-o pereche de blugi cu două nuanțe. Se pare că influența sa a determinat-o și pe Kylie să încerce acest stil.

Revenirea blugilor evazați și a nuanțelor închise este considerată de mulți specialiști ca o tendință ce va domina moda străzii în următorii ani. Tot mai multe celebrități, precum Jenner și Chalamet, transformă tendințele de pe podium în alegeri accesibile și inspiră publicul larg.

Blugii evazați sunt ușor de integrat în ținute casual.

Nuanțele închise pot masca mai bine micile imperfecțiuni.

Coordonarea vestimentară în cuplu devine tot mai populară.

Observăm cum stilul personal și alegerile vestimentare ale celor doi devin sursă de inspirație pentru mulți tineri.

Ce urmează pentru Kylie Jenner și Timothée Chalamet

Aparițiile publice ale cuplului continuă să atragă atenția și să creeze discuții. Fanii sunt curioși să vadă dacă Kylie va adopta mai des blugii evazați sau dacă Timothée va păstra tunsoarea scurtă. Rămâne de văzut cum va evolua stilul lor comun în perioada următoare.

Cert este că fiecare apariție a acestui cuplu devine rapid subiect de discuție atât în lumea modei, cât și în cea a filmului. Combinația dintre eleganță relaxată și elemente promoționale subtile pare să le aducă succes de fiecare dată.