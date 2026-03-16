Timothée Chalamet și Kylie Jenner au fost din nou în centrul atenției duminică seară, la Los Angeles. Cei doi și-au schimbat complet ținutele după ceremonia Oscarurilor pentru a participa la celebra petrecere Vanity Fair, continuând să fie unul dintre cele mai stilate cupluri ale serii. Dar cum au arătat, mai exact?

De la Givenchy la Chrome Hearts

După ce a apărut pe covorul roșu al Oscarurilor 2026 într-un costum complet alb semnat Givenchy by Sarah Burton, Chalamet a păstrat schema cromatică monocromă și pentru petrecere. A ales un costum de la unul dintre brandurile sale preferate, Chrome Hearts.

O schimbare de stil, nu glumă.

Și-a băgat pantalonii în sneakerși, o pereche de ghete albe cu șireturi și detalii metalice, de la ochiuri la diverse ornamente Chrome Hearts și un fermoar lateral.

Eleganța lui Kylie Jenner

Iar Kylie Jenner a trecut de la roșu la negru. Pentru petrecere, a purtat o rochie Alexander McQueen spectaculoasă, asortată cu sandale negre cu barete. Rochia neagră, strălucitoare, avea un decolteu adânc în V, un decupaj în zona șoldului și aplicații din pene pe fustă, care se prelungea într-o trenă.

Această apariție a urmat rochiei roșii, sclipitoare, de la Schiaparelli, cu un decupaj în formă de gaură de cheie, pe care a purtat-o în timpul ceremoniei Oscarurilor.

Un cuplu mereu asortat

Nu e prima dată când Chalamet și Jenner își coordonează ținutele pe covorul roșu. Cei doi au mai purtat ținute din piele portocalie, create tot de Chrome Hearts, la premiera din Los Angeles a filmului „Marty Supreme”.

Si, de altfel, Chalamet a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal pentru interpretarea sa din film.

Gala Oscar 2026

Petrecerea Vanity Fair 2026 a urmat celei de-a 98-a ediții anuale a Premiilor Academiei, care a onorat cele mai bune filme din 2025. Gazda evenimentului a fost Conan O’Brien (aflat la al doilea an consecutiv ca maestru de ceremonii), iar gala a avut loc la Dolby Theatre din Los Angeles.

Premiul cel mare pentru Cel mai bun film a fost câștigat de „One Battle After Another”, în timp ce la categoria actorie, premiile au mers la Jessie Buckley pentru Cea mai bună actriță și la Michael B. Jordan pentru Cel mai bun actor. Printre filmele onorate s-a numărat și „Sinners”.