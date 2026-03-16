Gala Premiilor Oscar 2026 a adus pe covorul roșu o surpriză stilistică majoră, un trend neașteptat care a unit patru vedete de top. Acestea au mizat pe o inspirație comună, dar spectaculoasă: iconica Jessica Rabbit. Silueta ei de tip sirenă și rochia roșie, mulată, au fost reinterpretate în chei diferite, de la clasic la minimalist.

Cine este, de fapt, Jessica Rabbit?

Pentru cine nu știe, hai să lămurim lucrurile. Personajul animat din filmul „Who Framed Roger Rabbit” din 1988 a fost mult timp un simbol al farmecului exagerat de la Hollywood. Modelată după pin-up-ul anilor ’50, Vikki Dougan, cântăreața senzuală este renumită pentru formele sale abundente, puse în valoare de o rochie roșie mulată, aproape lichidă. O imagine care a devenit canonică, fiind deopotrivă un omagiu și o critică adusă feminității hollywoodiene.

Kylie Jenner, cea mai fidelă interpretare

Iar cea mai fidelă interpretare a serii i-a aparținut lui Kylie Jenner. Vedeta a sosit pe o intrare secundară a Teatrului Dolby, dar a captat imediat atenția într-o rochie stacojie Schiaparelli, cu o siluetă aproape perfectă de desen animat și o deschizătură decupată în zona pieptului. Ba chiar a publicat un videoclip pe Instagram, la scurt timp după ce iubitul ei, Timothée Chalamet, pășea pe covorul roșu într-un costum alb Givenchy, cu descrierea: „Jessica, cine?”.

O aluzie directă, nu-i așa? Avatarul acesta cu buze pline, conceput inițial ca o parodie a sex-simbolului, și-a găsit în Jenner corespondentul perfect al erei Instagram. E drept că nu e prima oară când Jenner poartă acest stil de rochie (a mai avut una similară, dar de culoare neagră), ceea ce arată o preferință clară.

Alte apariții în roșu aprins

Dar Kylie nu a fost singura. Actrița Mikey Madison a amintit și ea de personajul de desene animate, purtând o rochie Dior din catifea stacojie, cu un șliț adânc. Stilul a fost completat de bucle a la Veronica Lake și sandale peep-toe. În aceeași notă, Li Jun Li a ales o ținută Gaurav Gupta cu corset și despicătură pe coapsă, o altă abordare clasică a siluetei de tip clepsidră.

O viziune minimalistă a senzualității

Numai că nu toate interpretările au fost literale. Renate Reinsve a oferit cea mai subversivă – sau progresistă, depinde de perspectivă – viziune asupra temei. A purtat o rochie Louis Vuitton de un roșu pur, grafică, construită dintr-o singură bucată de material. Tivul asimetric tăia silueta de la șold la călcâi.

O abordare total diferită.

Dacă Jessica Rabbit a fost construită pe o arhitectură a excesului – mai multe buze, mai mult bust, mai multe forme – minimalismul rece și curat al lui Reinsve a demonstrat că și mai puțin poate fi la fel de seducător.