Kylie Jenner a purtat un body din dantelă transparentă de la Valentino la birou

Kylie Jenner a transformat o ținută de podium într-un outfit de birou, alegând un body transparent de la Valentino.

Cum arată ținuta de birou a lui Kylie Jenner?

Mulți cred că hainele pentru birou trebuie să fie sobre, însă Kylie Jenner demonstrează contrariul. Vedeta a postat pe Instagram mai multe fotografii în care poartă o ținută din colecția de toamnă 2025 a casei Valentino. Ce a ales să poarte?

Ținuta este formată dintr-un body din dantelă transparentă, ciorapi asortați și un bustier din mătase cu decolteu adânc. Deasupra, Kylie a purtat o jachetă detașabilă din dantelă metalizată, decorată cu blană. Încălțămintea a fost reprezentată de sandale albe, cu vârf deschis, prevăzute cu o curea groasă la gleznă, accesorizată cu o floare, exact ca pe podium.

Body transparent din dantelă Valentino

Ciorapi see-through asortați

Bustier din mătase cu decolteu adânc

Jachetă metalizată cu blană

Kylie a fost fotografiată în biroul său, sugerând că acest stil este considerat potrivit pentru activitățile sale profesionale. Reacțiile publicului nu au întârziat să apară, mulți fiind curioși dacă astfel de ținute pot fi purtate și în alte contexte de birou.

De la Hermès la Valentino: preferințele de lux ale vedetei

Kylie Jenner este cunoscută pentru preferințele sale extravagante, care nu se limitează doar la haine. Recent, ea a dezvăluit că folosește una dintre cele mai mari și scumpe genți Birkin Hermès ca bagaj de mână atunci când călătorește cu avionul privat. Ținuta Valentino se potrivește perfect cu stilul său distinctiv.

Cine se ocupă de stilul lui Kylie Jenner?

Stilizarea vedetei este realizată de surorile Alexandra și Mackenzie Grandquist, care aduc adesea piese de lux în garderoba ei de zi cu zi. Acest lucru explică de ce un body transparent poate fi văzut ca o alegere practică pentru Kylie.

Un consultant în modă, citat de Forbes, a spus: „Runway-ul inspiră mereu street style-ul, dar Kylie inversează ecuația. Ea aduce piese de podium în spații obișnuite, transformându-le în declarații personale.”

Prin aceste alegeri, Kylie continuă să inspire și să surprindă, iar ținutele sale devin rapid subiecte de discuție atât în presa de modă, cât și pe rețelele sociale.

Dantela în ținutele de birou: este posibil?

Cei mai mulți oameni nu ar purta haine transparente la serviciu, însă există modalități discrete de a integra dantela sau alte texturi similare într-o ținută profesională. Cum se poate face acest lucru?

Bluze cu inserții fine de dantelă la guler sau la mâneci

Fuste cu suprapuneri din materiale transparente

Accesorii precum eșarfe sau curele cu detalii delicate

Angela Frent, designer român, a declarat pentru Vogue România: „Texturile delicate pot funcționa în mediul corporate dacă sunt echilibrate cu materiale opace și croieli structurate”.

În cazul lui Kylie Jenner, libertatea de a-și alege ținutele este mult mai mare, având propriile birouri și un program flexibil. Pentru majoritatea angajaților, regulile vestimentare rămân însă stricte, iar dantela transparentă este rezervată ocaziilor speciale.

Chiar și așa, interesul pentru materiale precum dantela a crescut în ultimii ani, iar tot mai multe persoane caută variante creative pentru a-și personaliza ținutele de birou.

De la podium la birou: un trend în creștere?

Colecția de toamnă 2025 a casei Valentino, din care face parte și ținuta purtată de Kylie Jenner, explorează contrastul dintre transparență și structură. Designerii au explicat că „dantela reprezintă vulnerabilitatea, dar tăieturile ferme simbolizează puterea”.

Kylie nu este singura celebritate care aduce piese de colecție în contexte neconvenționale. Rihanna a purtat o rochie de seară Gucci la o întâlnire de afaceri, iar Zendaya a combinat un costum clasic cu pantofi de designer la un eveniment public.

Chiar și așa, hainele transparente rămân o alegere îndrăzneață pentru mediul profesional. Potrivit datelor Statista, piața de fast fashion a raportat o creștere de 18% a vânzărilor de articole cu dantelă în ultimul an, cele mai căutate fiind bluzele și rochiile pentru evenimente speciale, nu pentru birou.

Rămâne de văzut dacă stilul abordat de Kylie Jenner va influența moda de birou. Cert este că, pentru ea, libertatea de exprimare și creativitatea vestimentară nu au limite.