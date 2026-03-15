Deși nu a fost nominalizată, Kylie Jenner a fost una dintre vedetele serii la Oscarurile din 2026. A venit ca invitată a lui Timothée Chalamet, nominalizat la categoria „Cel mai bun actor”. Numai ca, în loc să pășească pe covorul roșu, a ales să-și dezvăluie ținuta spectaculoasă pe Instagram, ocolind complet intrarea principală.
Cuprins
O apariție Schiaparelli dezvăluită pe Instagram
Kylie a ales o rochie bodycon Schiaparelli, o versiune roșu-cireașă a unui model purtat pentru prima dată în 2023. În loc să o prezinte în fața fotografilor, a publicat un clip pe rețelele sociale, care a devenit poate cea mai bună mișcare de PR pentru Chalamet din ultima vreme. A devenit deja o obișnuință pentru ea să intre pe ușa din spate a Teatrului Dolby, așa cum a făcut la aproape fiecare ceremonie de când îl însoțește pe partenerul ei de viață în circuitul premiilor.
Cea mai bună actriță… în rol secundar?
Dar v-ați fi imaginat-o pe Kylie nominalizată la Oscar? E drept că mulți au glumit pe seama faptului că ar fi meritat o nominalizare pentru rol secundar. Asta pentru apariția sa de trei minute din videoclipul „The Moment” al lui Charli XCX.
Performanța ei, în care joacă o versiune exagerată a sa care îi spune lui Charli că arată „uimitoare”, înainte de a clarifica grăbită „pe dinăuntru”, a fost lăudată ca fiind „bună”. Din păcate, regulile Oscarurilor sunt stricte: pentru a fi eligibil în 2026, un film trebuie să fie lansat înainte de decembrie 2025.
Un an întreg de ținute spectaculoase
Chiar și fără o nominalizare proprie, Kylie a lucrat intens la campania de imagine a lui Chalamet, aproape la fel de mult ca studioul A24. A fost o adevărată „hype woman” pe parcursul turneului de promovare pentru „A Complete Unknown” (filmul din 2025).
O adevărată campanie de imagine.
Hai să vedem. La premiera din Los Angeles din decembrie 2025, a apărut alături de Chalamet în ținute asortate, portocalii, de la Chrome Hearts. A urmat o rochie Ludovic de Saint Sernin cu paiete arămii la Festivalul Internațional de Film de la Palm Springs. Și lista continuă. La Critics’ Choice Awards 2026 a ales o rochie Gianni Versace Couture din colecția de toamnă 1996, iar pentru Globurile de Aur 2026 a purtat o creație personalizată Ashi Studio care îi sublinia talia.
Ce urmează pentru Kylie? Un rol principal?
dacă Timothée Chalamet îi va întoarce favoarea în viitor. Iar semnele par să indice o posibilă schimbare de carieră pentru Kylie Jenner, care pare tot mai interesată de actorie. Ea însăși a confirmat acest lucru într-un interviu recent.
„Am primit, de fapt, câteva scenarii,” a declarat ea pentru Vanity Fair săptămâna aceasta. „Poate data viitoare când vorbim, voi fi protagonista unui film de acțiune!”