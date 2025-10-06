Kylie Jenner a combinat șosete Miu Miu cu tocuri la Paris Fashion Week

Kylie Jenner a atras atenția la Paris Fashion Week printr-o combinație inedită de șosete gri cu pantofi stiletto, la care a adăugat o geacă din piele și accesorii rafinate. Află detalii despre ținuta care a generat discuții în lumea modei.

Paris Fashion Week a adus în prim-plan numeroase ținute spectaculoase, însă Kylie Jenner a reușit să se remarce printr-un stil aparte. Ce a făcut ca apariția ei să fie atât de discutată? Detaliile atent alese și modul în care a combinat piese aparent simple au atras privirile tuturor.

Elementele ținutei care au atras atenția

Kylie Jenner a purtat o rochie neagră din dantelă transparentă, cu o căptușeală nude, semnată Miu Miu. Croiala mulată și bretelele subțiri i-au pus în valoare silueta, iar aplicațiile negre strălucitoare au adăugat profunzime modelului floral. Totuși, alegerea accesoriilor a fost cea care a făcut diferența.

În loc să opteze pentru dresuri clasice, Kylie a ales șosete gri, pe care le-a combinat cu pantofi stiletto din piele cu imprimeu de șarpe. Această asociere, promovată de Miu Miu încă din 2022, a devenit rapid un element distinctiv al casei de modă. Deși în colecția de primăvară 2026 nu a fost evidențiată această combinație, Jenner a arătat că trendul rămâne actual.

Rochie midi din dantelă cu aplicații strălucitoare

Șosete gri purtate cu pantofi stiletto cu imprimeu de șarpe

Geacă maro ombré, purtată în mână

Ținuta a fost completată de geanta Solitaire de la Miu Miu, un accesoriu pătrat din piele lăcuită, prezentat în colecția de toamnă 2025, cu un preț de 3.900 de dolari. Un breloc discret cu monogramă a readus în atenție moda charm-urilor pentru genți, promovată de brand încă din 2024.

Accesoriile care au întregit ținuta

Pe parcursul zilei, Kylie a adăugat și alte elemente ținutei sale. O geacă maro ombré din piele, inspirată de Look 43 din colecția de toamnă 2025 a Miu Miu, a fost purtată în mână, nu pe umeri, oferind un aspect relaxat și modern. Această alegere a diferențiat-o de alte vedete, precum Emma Watson, care a optat pentru o variantă mai clasică.

Detalii care au făcut diferența

Kylie a purtat ochelari de soare cu detalii aurii pe brațe, tot de la Miu Miu. Aceștia s-au potrivit perfect cu brățările masive, inspirate de curelele din colecția de primăvară 2025. Accesoriile aurii au adus un plus de eleganță și au completat armonios paleta de culori neutră a ținutei.

Geaca maro a rămas tot timpul în mâna ei, ca un accesoriu suplimentar. Această abordare neconvențională a fost remarcată de cei prezenți și a adus un aer nonșalant întregii apariții.

Reacții și impact în lumea modei

Participarea lui Kylie Jenner la patru prezentări de modă – Schiaparelli, Tom Ford, Maison Margiela și Miu Miu – i-a consolidat poziția în industria fashion. Publicul a observat că asocierea șosetelor cu pantofi cu toc este dificil de adoptat în viața de zi cu zi, dar reprezintă o sursă de inspirație pentru viitoarele tendințe.

Specialiștii în modă consideră că astfel de alegeri vestimentare influențează trendurile următoare. De exemplu, colecția de primăvară 2022 a Miu Miu a introdus pentru prima dată șosetele purtate cu tocuri, iar acest detaliu a revenit în atenție prin apariția lui Jenner. Chiar dacă unele elemente dispar temporar de pe podiumuri, ele continuă să inspire stilul vedetelor și al iubitorilor de modă.

În perioada următoare, este posibil ca geaca de piele ombré să devină un obiect dorit pentru sezonul rece, iar charm-urile pentru genți să revină în forță. Kylie Jenner a arătat, de asemenea, că ochelarii de soare purtați în interior rămân un simbol al stilului familiei Kardashian-Jenner.

Inspirație pentru garderoba de zi cu zi

Chiar dacă unele elemente ale ținutei lui Kylie sunt mai greu de purtat, există detalii accesibile pe care le poți încerca. Poți combina șosete albe sau gri cu pantofi eleganți sau poți adăuga un breloc personalizat la geanta ta preferată. O geacă maro deschis poate fi adaptată cu ușurință, alegând variante din materiale sustenabile.

Paris Fashion Week s-a încheiat, dar inspirația oferită de aparițiile lui Kylie Jenner va rămâne prezentă mult timp. Cei pasionați de modă pot analiza în continuare ținutele vedetelor și pot adapta detalii în funcție de propriul stil. Pentru mulți, imaginile de la eveniment vor rămâne o sursă de inspirație pentru sezonul următor.