KO în runda 6, apoi tragedia. Joshua, mărturii după pierderea celor 2 prieteni

O victorie uriașă în ring. Apoi, tăcere. La doar câteva zile distanță, o tragedie i-a schimbat complet viața. Fostul campion mondial la categoria grea, Anthony Joshua, trece prin momente de coșmar. A supraviețuit unui accident rutier, dar și-a pierdut doi dintre cei mai apropiați prieteni și colaboratori, potrivit Digisport.

Ironia sorții… Acum puțin peste o lună, Joshua îl trimitea la podea pe youtuber-ul Jake Paul. KO în runda a șasea. Un meci la Miami care a captivat o lume întreagă. Dar la doar o săptămână după revenirea spectaculoasă, viața pugilistului de 36 de ani a fost zguduită de un accident teribil în Nigeria, unde preparatorul său fizic, Sina Ghami, și antrenorul Latif „Latiz” Ayodele și-au pierdut viața.

„Stânga mea și dreapta mea” – Mărturia care a cutremurat fanii

Săptămâni întregi nu a spus nimic. Apoi a rupt tăcerea. A postat un videoclip pe rețelele sociale, încercând, vizibil, să-și stăpânească emoțiile, dar durerea era evidentă. Cuvintele lui, puține și simple, au avut o greutate enormă. „Este dificil. Este cu adevărat foarte dificil. Nu voi sta aici pentru a-mi arăta toate emoţiile”, a mărturisit pugilistul.

Surprinzător sau nu, britanicul a vorbit despre moarte cu o liniște aproape șocantă, o atitudine modelată, probabil, de trauma recentă. „Într-o zi va veni şi clipa mea şi nu mi-e frică deloc. Este de fapt reconfortant să ştiu am doi fraţi de cealtaltă parte”, a continuat el. Mesajul său s-a încheiat cu o imagine care definește perfect relația lor. O legătură care părea de nezdruncinat. Acum, frântă. „Am mai pierdut oameni până acum, dar nu cred că i-am pierdut în felul acesta. Stânga mea şi dreapta mea”.

O victorie clară, umbrită de tragedie

Tragedia a lovit exact într-un moment de triumf profesional. Meciul cu Jake Paul, youtuber-ul de 28 de ani devenit boxer, era revenirea sa după 15 luni de pauză. Primele runde au fost de studiu. Apoi, experiența și forța lui „AJ” au devenit evidente.

În runda a cincea, britanicul l-a pus la podea pe Paul de două ori. Era doar începutul sfârșitului. Runda a șasea. Un croșeu de dreapta devastator a pus capăt luptei. Gata. S-a terminat. „A durat puţin mai mult decât mă aşteptam, dar mâna dreaptă şi-a găsit în sfârşit ţinta”, declara Joshua la final, lăudându-și adversarul pentru tupeu: „E nevoie de un bărbat adevărat pentru a face asta… dar în seara asta s-a confruntat cu un luptător adevărat”.

„Cred că mi-a rupt maxilarul. Sigur e rupt!”

Jake Paul a simțit pe pielea lui ce înseamnă puterea unui fost campion mondial. Diferența de calibru a fost clară. Loviturile încasate l-au lăsat cu convingerea că are o fractură.

Imediat după meci, cu fața umflată, Paul și-a recunoscut înfrângerea. „Cred că mi-am rupt maxilarul. Cu siguranţă e rupt, dar omule, a fost bine. O mică bătaie de la unul dintre cei mai buni din toate timpurile…”, a zis el, scuipând sânge. A promis însă că nu abandonează: „O să mă întorc şi o să câştig centura de campion mondial la un moment dat”.

Ce urmează pentru „AJ”?

Lumea boxului visează la un meci de unificare a titlurilor cu Tyson Fury, o luptă colosală așteptată de ani buni. Victoria cu Paul l-a readus pe Joshua pe acest drum. Acum, însă, lupta asta pare departe. Următorul său meci nu a fost anunțat. Nici nu e de mirare. Gândurile lui sunt în altă parte, la cei doi „frați” pierduți pe un drum din Nigeria, la doar o săptămână după ce o lume întreagă îi scanda numele.