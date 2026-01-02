3 ianuarie , 2026

Brandul de îngrijire SHAMPOOHOTEL și-a extins prezența pe piața americană prin lansarea kitului Miami Travel Kit în magazinele Ulta Beauty, vineri, 20 decembrie. Noua colecție promite să aducă atmosfera plajelor din Miami direct în rutina de frumusețe a consumatorilor, potrivit New York Post.

Kitul include o gamă completă de produse inspirate de stilul de viață luxos din Miami, de la șampoane și balsamuri până la produse de styling care recrează textura naturală a părului după o zi petrecută pe plajă.

Produse inspirate de Miami Beach

Miami Travel Kit conține cinci produse esențiale pentru îngrijirea părului, fiecare formulat cu ingrediente premium care evocă atmosfera tropicală a orașului. Colecția include șamponul Sea Salt Cleanse în format de 50ml, balsamul Coconut Hydrate de 45ml și spray-ul texturizant Wave Maker de 75ml.

Produsele sunt îmbogățite cu extracte de alge marine, ulei de cocos virgin și sare de mare din Miami Beach, ingrediente care oferă părul volum natural și o textură plajă dezirabilă. Formula fără sulfați protejează culoarea părului vopsit și menține hidratarea naturală a scalpului.

Disponibilitate și preț

Kitul este disponibil în toate cele 1.300 de magazine Ulta Beauty din Statele Unite și pe platforma online a retailerului la prețul de 45 dolari (aproximativ 210 lei). Formatul travel-friendly permite consumatorilor să își mențină rutina de îngrijire și în călătorii.

În plus față de produsele individuale, kitul include și o trusă de călătorie din material reciclat, în linie cu angajamentul brandului pentru sustenabilitate. Ambalajul prezintă designul caracteristic SHAMPOOHOTEL cu nuanțe de albastru ocean și accente aurii.

Expansiunea brandului pe piața americană

Parteneriatul cu Ulta Beauty marchează un pas important în strategia de expansiune a SHAMPOOHOTEL pe piața nord-americană. Brandul, cunoscut inițial pentru produsele premium de îngrijire a părului inspirate de experiențele hoteliere de lux, și-a diversificat oferta cu colecții tematice inspirate de diverse destinații.

Anterior, SHAMPOOHOTEL a lansat cu succes colecțiile Santorini Sunset și Tokyo Nights, care au câștigat aprecierea consumatorilor pentru formulele inovatoare și parfumurile distinctive. Colecția Miami reprezintă cea de-a treia din seria destinațiilor iconice.

Ingrediente și beneficii

Formula avansată a produselor din Miami Kit combină știința modernă cu ingredientele naturale specifice climatului tropical. Sarea de mare contribuie la volumul natural al părului, în timp ce uleiul de cocos oferă hidratare intensă fără să îngreuneze firele.

Extractele de alge marine conțin minerale esențiale care întăresc structura părului și îi oferă strălucire naturală. Testele dermatologice confirmă că toate produsele sunt potrivite pentru utilizarea zilnică și compatibile cu părul tratat chimic.

