Kim Kardashian și familia sa celebră se confruntă cu scăderea influenței în mediul online și showbiz-ul american, însă brandul de lenjerie intimă Skims al vedetei continuă să înregistreze vânzări record de 4 miliarde dolari anual în 2024. Această situație ridică întrebări despre viitorul imperiului mediatic construit de clanul Kardashian-Jenner în ultimii 15 ani, potrivit South China Morning Post.

Reality show-ul „Keeping Up with the Kardashians” care a făcut-o celebră pe Kim Kardashian s-a încheiat în 2021 după 14 ani de difuzare, iar noua producție „The Kardashians” de pe Hulu nu a reușit să egaleze audiențele anterioare. Specialiștii în marketing observă o oboseală a publicului față de conținutul constant generat de această familie.

Skims salvează imperiul financiar Kardashian

Compania Skims, lansată de Kim Kardashian în 2019, a devenit ancora financiară a familiei cu o evaluare de piață de 4 miliarde dolari în prezent. „Skims a reușit să transcende personalitatea mea și să devină o marcă independentă care răspunde unei nevoi reale pe piață”, a declarat Kim Kardashian într-un interviu recent pentru revista Forbes.

Brandul de shapewear și lenjerie intimă inclusivă a înregistrat o creștere de 200% a vânzărilor în ultimul an, devenind o alternativă serioasă la Victoria’s Secret. Produsele Skims sunt disponibile în peste 1.000 de magazine din Statele Unite și se extind rapid pe piețele internaționale.

Scăderea engagement-ului pe rețelele sociale

Analiștii de social media raportează o scădere de 35% a engagement-ului pe Instagram și TikTok pentru conturile familiei Kardashian în ultimul an. Generația Z pare să se îndrepte către influenceri mai autentici și mai puțin comerciali decât membrii acestei familii.

Kylie Jenner, cea mai tânără dintre surori, a pierdut aproape 5 milioane de urmăritori pe Instagram în 2024. Chiar și Khloé Kardashian recunoaște această tendință: „Publicul s-a maturizat și caută conținut mai substanțial decât ceea ce oferim noi”.

Diversificarea afacerilor pentru supraviețuire

Pentru a compensa scăderea popularității, familia Kardashian diversifică portofoliul de afaceri. Kim Kardashian și-a lansat firma de avocatură pentru cazuri de justiție penală, în timp ce Kourtney Kardashian se concentrează pe produse wellness prin brandul Poosh.

Khloé Kardashian dezvoltă linia de fitness Good American, iar Kendall Jenner investește în startup-uri tehnologice. Kris Jenner, managerul familiei, estimează că veniturile din afaceri vor depăși cu 300% câștigurile din media în următorii cinci ani.

Experții în celebrity branding consideră că familia Kardashian trece prin prima criză majoră de imagine din cariera lor, dar diversificarea strategică a investițiilor le poate asigura relevanța și pe termen lung.