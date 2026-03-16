Kim Kardashian a reușit din nou să surprindă pe toată lumea la petrecerea Vanity Fair Oscar. De data aceasta, nu a fost vorba despre o rochie extravagantă, ci despre o schimbare de look neașteptată: vedeta a apărut cu ochi de un albastru glacial, o transformare radicală față de căpruiurile ei obișnuite.

Un look clasic, cu un detaliu șocant

La prima vedere, totul părea familiar. Fondatoarea Skims a purtat o rochie strălucitoare, mulată, un bob tuns până la nivelul claviculei, aranjat în valuri rebele, gene lungi și un ruj nude. un look clasic pentru ea. Numai că lucrurile stau puțin diferit. „Dacă te-ai fi uitat doar o clipă la ea pe covorul roșu, ai fi gândit: «Oh, uite, acesta este un moment glam destul de clasic pentru Kim Kardashian!»”

Ochi de un albastru glacial

Dar, la o examinare mai atentă, detaliul care schimba totul erau ochii. Culoarea ei naturală, căprui închis, a fost înlocuită de un albastru-gălbui super deschis, cu o tentă subtilă de gri. Transformarea a fost atât de izbitoare, încât a stârnit imediat reacții. V-ați fi imaginat-o vreodată pe Kim cu o asemenea culoare a ochilor?

O transformare completă.

Pe bune, te face să te întrebi: „Serios, suntem absolut, pozitiv siguri că aceasta este Kimberly Noel Kardashian în spatele acelor ochi albaștri-pali?” Ba chiar și-a asortat machiajul cu noua culoare, folosind un fard de pleoape într-o nuanță similară, aplicat discret pe pleoape și în colțurile interioare ale ochilor.

Nu e prima oară când surprinde

Iar Kim (da, numele ei complet este Kimberly Noel Kardashian) este cunoscută pentru astfel de surprize de beauty bine plasate. Nu de puține ori a luat decizii îndrăznețe, de la părul său blond platinat și dezordonat de la Met Gala, până la penele antice prinse în coc. Pana la urma, nu se teme să încerce ceva diferit sau să riște cu look-ul ei.

Apariția ei ne aduce aminte de anii ’90, când lentilele de contact colorate erau la mare căutare în reviste. Poate că e timpul să investim și noi într-o pereche, acum că avem bani de oameni mari pentru a experimenta.