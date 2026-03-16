Kim Kardashian a atras toate privirile la petrecerea Vanity Fair Oscar de duminică seară, organizată de Mark Guiducci în Los Angeles. Vedeta a ales o pereche de sandale cu o platformă de-a dreptul amețitoare, cu un toc stiletto de peste 20 de centimetri. Ținuta a fost completată de o rochie Gucci aurie, proaspăt prezentată pe podium.

Sandalele cu toc de 20 de centimetri

Apariția lui Kim a fost construită în jurul încălțămintei. Ea a purtat o pereche de sandale cu platformă de la Pleaser Shoes, modelul Flamingo-808, în varianta transparentă cu auriu. E drept că nu oricine ar putea merge pe așa ceva. V-ați gândit vreodată cum e să stai pe un toc de 20,3 centimetri (adică 8 inci)?

Iar platforma frontală adaugă și ea încă 10 centimetri (4 inci), creând o siluetă dramatică. Baretele simple, transparente, ale sandalei au lăsat piciorul aproape complet la vedere, accentuând și mai mult înălțimea incredibilă a pantofilor.

O rochie Gucci direct de pe podium

Pentru a completa încălțămintea îndrăzneață, Kardashian a ales o rochie Gucci direct din colecția de toamnă 2026, prezentată de Demna la Milano. Piesa vestimentară, mulată și strălucitoare, într-o nuanță de auriu, avea un guler înalt și mâneci lungi, continuându-se cu o fustă lungă, tip coloană.

O alegere curajoasă, pe bune.

Look-ul a fost completat de o coafură cu părul până la umeri, cu un aspect intenționat dezordonat, contribuind la imaginea de ansamblu a vedetei la petrecerea plină de staruri.

Nu este prima dată

Numai că aceasta nu este prima ocazie în care Kim Kardashian alege încălțăminte de la Pleaser. Fanii își amintesc cu siguranță apariția ei de la Met Gala din 2024, când a purtat un model cu platformă transparentă, dar fără toc, pentru a-și accesoriza ținuta de la Maison Margiela.

Contextul galei Oscar 2026

Petrecerea Vanity Fair a urmat celei de-a 98-a ediții a Premiilor Academiei Americane de Film, care a onorat cele mai bune producții din 2025. Gala, desfășurată la Dolby Theatre din Los Angeles, a fost prezentată pentru al doilea an consecutiv de Conan O’Brien.

Și, ca să avem imaginea completă, marele câștigător al serii a fost filmul „One Battle After Another”, care a plecat acasă cu șase premii, inclusiv cel pentru Cel Mai Bun Film. În schimb, pelicula „Sinners” a obținut patru trofee din cele 16 nominalizări record pe care le-a avut.