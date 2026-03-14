La 72 de ani, Kim Gordon lansează al treilea său album solo, intitulat „Play Me”. Noul material vine după succesul înregistrat de „The Collective” în 2024, un album aclamat de critici și nominalizat la Grammy, dar aduce o schimbare de ton neașteptată, plină de umor și autoironie.

Umor negru și versuri de pe Spotify

„Haide, dă-mi play”, cântă Kim Gordon pe piesa de deschidere care dă și titlul albumului. Dacă materialul precedent, „The Collective”, avea o rezonanță industrială, ca niște mașinării gigantice care striveau peisajul, pe „Play Me” artista pare că s-a instalat confortabil printre dărâmături pentru a confrunta realitățile vieții din America. Dar poate cel mai surprinzător lucru de data aceasta este umorul negru al versurilor.

Stai puțin, cum vine asta? Pe bune, în noua versiune a piesei „Bye Bye” din 2024, Gordon a înlocuit versurile originale, care semănau cu o listă de cumpărături („Țigări pentru Keller, sună veterinarul, sună frizerul, sună bona câinelui” și „somnifere, adidași, cizme, rochie neagră”), cu o înșiruire de cuvinte stigmatizate de administrația actuală: „Traumă, privilegiu, uter, bărbați care fac sеx cu bărbați, rujeolă, alergie la arahide, avort.”

„Versurile din ‘Play Me’ sunt toate inventate [din denumirile] playlisturilor de pe Spotify”, ne spune Gordon. „Am o față serioasă, dar există mult umor în versuri.” Iar pe piesa „SUBCON”, artista cântă: „O casă nu e un cămin / e un vis / un miraj”, înainte de a-i ironiza pe cei care insistă să viseze, întrebând: „Vrei să mergi pe Marte… și apoi ce? Apoi ce? Apoi ce?”

O nouă direcție muzicală

Colaborarea cu producătorul Julian Raisen, începută încă de la primul său proiect solo din 2019, „No Home Record”, continuă și pe acest album. Cei doi au creat un spațiu în care Gordon poate experimenta și extinde elementele care o fac o artistă unică. V-ați fi așteptat la piese scurte de la o legendă rock?

„I-am spus că pe acest disc voiam să am mai multe beat-uri, și cred că el a vrut să-mi aducă vocea mai în față”, explică ea despre procesul lor creativ. „Amândoi am vrut să facem piesele scurte – e drept că oamenii au o atenție redusă – dar eu încă îl privesc ca pe un album. Nu mă gândesc niciodată super conceptual la el, dar acesta chiar pare să aibă un fir conductor.”

Nostalgie anii ’90 cu Dave Grohl

Piesa „Busy Bee” începe cu un sample dintr-un episod MTV Beach House din 1994, în care o Gordon însărcinată și colega ei de trupă din Free Kitten, Julie Cafritz, își promovau noul material. Vocile lor sunt distorsionate, sunând ca niște șoricei pe heliu. „E amuzant și, în același timp, face referire la ceva atât de vechi, dar oamenii sunt pasionați de anii ’90”, explică Gordon.

O colaborare neașteptată.

Și, ca să fie surpriza completă, la tobe pe această piesă este nimeni altul decât Dave Grohl.

Recunoaștere la Grammy și un an plin

Dar succesul nu e nou pentru Gordon. Albumul ei din 2024, „The Collective”, a ajuns pe numeroase liste de „cel mai bun album al anului” și a fost nominalizat la două categorii Grammy: cel mai bun album de muzică alternativă și cea mai bună interpretare de muzică alternativă (pentru piesa „Bye Bye”). Artista spune că încă procesează nominalizările.

„Premiile Grammy exemplifică pentru mine industria muzicală, e ceva ce are o viață în afara vieții muzicale pe care am avut-o mereu, și trebuie doar să fie luată în serios”, spune ea râzând. „Dar a fost flatant să fiu recunoscută într-un sens mai larg.” Ea a participat la ceremonie alături de fiica sa, scriitoarea și poeta Coco Gordon Moore, purtând un smoching negru Celine accesorizat cu o bentiță sclipitoare cu coarne de diavol (un detaliu care nu a trecut neobservat). Reacția fiicei sale a fost pe măsură: „După aceea, fiica mea a spus: ‘Ei bine, a fost o experiență interesantă.’”

Și restul anului se anunță la fel de aglomerat. Pe lângă turneul de promovare a noului album, Kim Gordon are programate trei expoziții internaționale: „Count Your Chickens”, o retrospectivă a desenelor, ceramicii, picturilor și obiectelor sale ready-made din 2007 încoace, care se va deschide la Fundația Amant din Brooklyn pe 19 mai; „Stories for a Body”, la Collection Lambert din Avignon, Franța; și o altă expoziție în iunie la 303 Gallery din New York.