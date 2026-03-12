Ultimele articole

 

AcasăMONDENKilla Fonic și Irina Rimes se apropie din nou după zvonurile de...

Killa Fonic și Irina Rimes se apropie din nou după zvonurile de reconciliere

Autor - Stefan Stanescu
87
1 min.

Un gest recent al lui Killa Fonic a agitat apele în showbizul românesc, făcându-i pe fani să spere la o împăcare cu Irina Rimes. Artistul a urmărit-o pe fosta sa iubită pe Instagram, însă a clarificat rapid situația printr-o postare neașteptată.

Totul a pornit zilele trecute, când Killa Fonic i-a dat „follow” Irinei Rimes pe rețeaua de socializare. Potrivit Spynews, mișcarea a fost de scurtă durată, deoarece rapperul a scos-o la fel de repede pe artistă din lista sa de urmăritori. În schimb, Irina Rimes încă se numără printre cei care îl urmăresc pe fostul ei partener.

Cum a pus Killa Fonic capăt speculațiilor

Gestul a fost suficient pentru ca internauții să creadă că cei doi s-au împăcat. Surpriza a venit însă aseară, când Killa Fonic a postat o imagine în care se afla alături de actuala sa iubită, cu care formează un cuplu de mult timp, infirmând astfel orice zvon.

Irina Rimes părăsește Vocea României! Motivul deciziei artistei
RecomandariIrina Rimes părăsește Vocea României! Motivul deciziei artistei

Pe lângă fotografie, rapperul a lăsat și un mesaj scurt în descrierea postării, adresat celor care au interpretat gestul său. „Sunteți nebuni cu toții:))”, a scris artistul, punând capăt speculațiilor.

Irina Rimes, o relație stabilă de mai mulți ani

În tot acest timp, Irina Rimes și-a continuat viața și și-a găsit liniștea în brațele actualului iubit, David Goldcher. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste de mai mulți ani, iar relația lor este una solidă.

Citeste si:  Ce flori sa oferi pe 1 Martie

Artista a vorbit în trecut și despre posibilitatea căsătoriei, arătând că a depășit complet capitolul relației cu Killa Fonic.

Tudor Chirilă și Irina Rimes protestează față de OUG Bolojan
RecomandariTudor Chirilă și Irina Rimes protestează față de OUG Bolojan

Un cuplu îndrăgit în showbiz

Irina Rimes și Killa Fonic au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Ei au ales să pună punct relației în urmă cu mult timp, cel mai probabil din cauza unor neînțelegeri. De la despărțire, cei doi nu au mai fost văzuți împreună, fiecare văzându-și de propria viață.

Articolul precedent
Horoscop joi, 12 martie 2026 – dragoste, lifestyle și wellbeing pentru toate zodiile
Articolul următor
Burnout-ul amenință jumătate din profesioniștii IT din România
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

Conflict între David Beckham și fiul său Brooklyn din...

David și Victoria Beckham i-au transmis mesaje publice fiului lor, Brooklyn, cu ocazia împlinirii a 27 de ani, într-o aparentă încercare de reconciliere. Gestul...

Christina Applegate – anorexie de la 15 ani și...

Christina Applegate, actrița care a interpretat-o pe Kelly Bundy, a făcut dezvăluiri despre lupta sa cu anorexia, care a început la doar 15 ani,...

Zvonul anului 2026, Kim Kardashian și Lewis Hamilton, un...

Kim Kardashian și Lewis Hamilton, un nou cuplu? Tot ce știm (și mai ales ce NU știm) despre povestea care a încins internetulO antreprenoare...

Harrison Ford rupe tăcerea cu un discurs de 8...

Harrison Ford, legendarul actor american în vârstă de 83 de ani, și-a stăpânit cu greu lacrimile în timpul unui discurs emoționant susținut la gala...