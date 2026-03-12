Killa Fonic și Irina Rimes se apropie din nou după zvonurile de reconciliere

Un gest recent al lui Killa Fonic a agitat apele în showbizul românesc, făcându-i pe fani să spere la o împăcare cu Irina Rimes. Artistul a urmărit-o pe fosta sa iubită pe Instagram, însă a clarificat rapid situația printr-o postare neașteptată.

Totul a pornit zilele trecute, când Killa Fonic i-a dat „follow” Irinei Rimes pe rețeaua de socializare. Potrivit Spynews, mișcarea a fost de scurtă durată, deoarece rapperul a scos-o la fel de repede pe artistă din lista sa de urmăritori. În schimb, Irina Rimes încă se numără printre cei care îl urmăresc pe fostul ei partener.

Cum a pus Killa Fonic capăt speculațiilor

Gestul a fost suficient pentru ca internauții să creadă că cei doi s-au împăcat. Surpriza a venit însă aseară, când Killa Fonic a postat o imagine în care se afla alături de actuala sa iubită, cu care formează un cuplu de mult timp, infirmând astfel orice zvon.

Pe lângă fotografie, rapperul a lăsat și un mesaj scurt în descrierea postării, adresat celor care au interpretat gestul său. „Sunteți nebuni cu toții:))”, a scris artistul, punând capăt speculațiilor.

Irina Rimes, o relație stabilă de mai mulți ani

În tot acest timp, Irina Rimes și-a continuat viața și și-a găsit liniștea în brațele actualului iubit, David Goldcher. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste de mai mulți ani, iar relația lor este una solidă.

Artista a vorbit în trecut și despre posibilitatea căsătoriei, arătând că a depășit complet capitolul relației cu Killa Fonic.

Un cuplu îndrăgit în showbiz

Irina Rimes și Killa Fonic au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Ei au ales să pună punct relației în urmă cu mult timp, cel mai probabil din cauza unor neînțelegeri. De la despărțire, cei doi nu au mai fost văzuți împreună, fiecare văzându-și de propria viață.