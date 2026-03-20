Brandul KidSuper, creat de designerul Colm Dillane, aduce la viață o adevărată carte de povești pentru campania sa de primăvară. Intitulată „Băiatul care a sărit pe Lună”, aceasta folosește cinci decoruri impresionante, pictate manual, pentru a ilustra o poveste despre visuri aparent imposibile și puterea comunității.

O poveste despre vise și baloane

Povestea, la prima vedere simplă, urmărește un băiat care visa să ajungă pe Lună. A încercat cu baloane, cu zmeie și chiar cu motoare vechi. Deși aceste metode au eșuat, fiecare tentativă l-a adus un pic mai aproape de țelul său. Iar la final, cu ajutorul comunității sale, băiatul a găsit o cale neașteptată de a-și îndeplini visul: sărind.

Și, odată inspirat de succesul lui, și alții au început să-și urmeze propriile obiective, oricât de îndrăznețe păreau.

O carte pentru copii… care merge

Dar cum a apărut ideea asta, până la urmă? Colm Dillane, designerul din spatele brandului, explică viziunea sa într-un mod cât se poate de direct. „Întotdeauna mi-am dorit să fac o carte pentru copii. Asta e cam așa ceva – doar că paginile merg”, a spus Dillane, subliniind natura dinamică și vie a campaniei.

În spatele magiei: 5 lumi pictate manual

Realizarea acestei lumi de basm a avut loc la Amsterdam, în colaborare cu artistul Niels Egidius. El este cel care a creat cele cinci seturi pictate manual, de la podea la tavan, care constituie fundalul întregii povești. Fotograful Sebastian Boon de la Segraphy, care a asigurat și direcția creativă, a mărturisit că proiectul a avut o rezonanță personală puternică.

„Pentru mine, nu a fost doar un job. Am fost inspirat de povestea băiatului și m-a făcut să mă gândesc la propria mea călătorie”, a declarat Boon.

Acesta a detaliat și procesul creativ, subliniind autenticitatea pe care au căutat-o. „Am vrut ca totul să pară lucrat manual – așa că am spus povestea prin cinci lumi pictate manual. Picturile abia încăpeau în studioul lui (al lui Niels Egidius), dar cumva asta le-a făcut să pară și mai potrivite. Acest proiect este pentru toți cei care poartă un vis. Când visele se unesc, atunci se întâmplă magia.” Pentru a aduce totul la viață, coregrafia a fost semnată de Shay Latukolan, care apare și ca personaj în film.

Cum și unde vedem campania

Campania va fi lansată pe canalul de Instagram al KidSuper. Fiecare capitol al poveștii va avea propria postare dedicată, fiind completată de un film și o serie de clipuri video. Personajele din poveste poartă, e drept că, piese din colecția de primăvară ’26, printre care se numără jacheta de aviator din piele vegană „Boy Who Jumped the Moon” și cămășile cu imprimeu tip schiță.

Lansarea oficială este programată pentru vineri.