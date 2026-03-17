Kerry Washington a adus soarele primăverii direct pe covorul roșu cu o coafură neașteptată. Prezentă în New York pentru un eveniment SAG-AFTRA Foundation Conversations, actrița și-a promovat noul serial de pe Apple TV, „Imperfect Women”, alături de colegele sale, Kate Mara și Elisabeth Moss, afișând un look cu totul nou.

Un look de primăvară în New York

Apariția actriței a fost centrată pe o coadă lungă, texturată, care a atras imediat toate privirile. Împletitura încorpora multiple nuanțe de șaten și blond, inclusiv câteva șuvițe groase, foarte deschise la culoare, care adăugau un contrast puternic. Coafura a fost una îndrăzneață și a completat perfect atmosfera de început de sezon cald.

Detaliile unei coafuri spectaculoase

Dar piesa de rezistență a fost, fără îndoială, construcția coafurii. Împletitura începea chiar de la linia părului, cu o cărare pe mijloc, pornind din două secțiuni laterale. Acestea se uneau la spate într-o singură coadă mai groasă, pe care actrița a purtat-o elegant peste un umăr.

Recomandari Kerry Washington la 49 de ani uimește cu un look a la Pamela Anderson la premiile Essence

Și nu era orice coadă.

Lungimea sa era de-a dreptul impresionantă, ajungând până la nivelul șoldurilor. Pentru un plus de romantism, câteva bucle lejere, aerisite, scăpau din împletitură pe lângă față și pe lungimea cozii, oferind un aer boem și relaxat întregului look.

Jocul de culori: de la platinat la ciocolatiu

Iar paleta de culori a fost cu adevărat impresionantă. Pe bune, e unul dintre cele mai blonde look-uri ale actriței din ultima vreme, combinând nuanțe de auriu, grâu și blond miere. Cel mai izbitor element a fost însă blondul super-deschis, aproape platinat, de la jumătatea lungimii părului (un detaliu care oferea profunzime), amestecat cu tonuri de șaten ciocolatiu și espresso. Contrastul a fost cheia succesului.

Recomandari Jennifer Lopez o surprinde pe Kerry Washington la o gală cu 500 de invitați

Inspirație pentru un nou sezon?

V-ați gândit vreodată cum o singură apariție poate da startul unor noi tendințe? Look-ul lui Kerry pare să facă exact asta. Pentru cele care se gândesc la o reîmprospătare de primăvară, opțiunile sunt variate. Printre tendințele momentului se numără tunsoarea „modern shag” sau buclele lungi în stil „cascadă”.

Dacă vibrați cu amestecul de blond cald al lui Washington, hai să vedem ce alte opțiuni sunt pe val. O variantă ar fi „Hamptons blonde”, o culoare untosă, auriu-miere, care se simte ca o rază de soare. O alta este „caramel beige”, un blond mai natural, cu rădăcini vizibile, pentru un look relaxat și modern. Cert e că sezonul acesta invită la experimente curajoase.