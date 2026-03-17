Kerry Washington a atras toate privirile la un eveniment din New York, unde și-a promovat noul serial, „Imperfect Women”. Actrița a ales o ținută all-black, aparent simplă, dar a rupt monotonia cromatică cu o pereche de pantofi camel care costă nu mai puțin de 750 de dolari.

Pantofii de 750 de dolari, piesa de rezistență

Este vorba despre modelul Celia Calfskin Pump din colecția Ralph Lauren. Cu un toc stiletto de 4 inci (aproximativ 10 cm) și un vârf ascuțit elegant, pantofii au fost vizibili abia în momentul în care actrița s-a așezat pentru discuții, tivul pantalonilor negri acoperindu-i în mare parte. Designul lor are o linie superioară sculptată și un branț căptușit pentru confort.

O ținută all-black cu un detaliu surprinzător

Kerry, care colaborează frecvent cu stiliștii Rob Zangardi și Mariel Haenn, a asortat pantofii cu un detaliu neașteptat. Maioul său negru, cu decolteu rotund, era accentuat de o curea din piele maro pe umăr, cu o cataramă din alamă antichizată, care se potrivea perfect cu nuanța încălțămintei. Până la urmă, cum poate un mic detaliu inspirat din stilul ecvestru să transforme un look întreg? Ținuta a fost completată de o pereche de pantaloni negri și un palton supradimensionat, tot negru.

Look relaxat și coafură spectaculoasă

Iar coafura a fost la fel de studiată. Actrița a purtat părul într-o coadă lungă, împletită, cu șuvițe în nuanțe de auriu, miere și blond platinat.

Un look mult mai relaxat și casual.

Numai că acest stil este diferit față de aparițiile sale recente din timpul sezonului premiilor, unde a abordat ținute mult mai formale.

Ce este „Imperfect Women”?

Kerry Washington promovează noul său serial de pe Apple TV+, „Imperfect Women”, un thriller psihologic bazat pe romanul omonim scris de Araminta Hall. Serialul urmărește povestea a trei prietene a căror viață este dată peste cap de o crimă care le testează legătura de zeci de ani.

Din distribuție fac parte și Elisabeth Moss, Kate Mara, Joel Kinnaman, Corey Stoll, Ana Ortiz și Leslie Odom Jr. Producția va avea premiera miercuri pe platforma de streaming.