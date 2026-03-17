Grupul de lux Kering a anunțat numirea lui Pierre Houlès în funcția de Chief Digital, AI and IT Officer, o mișcare strategică sub conducerea noului CEO, Luca de Meo. Houlès vine direct de la gigantul auto Renault, unde a lucrat din 2016, fiind unul dintre artizanii transformării digitale a companiei.

Un expert din industria auto

Aceasta este cea mai recentă mutare dintr-un șir de numiri care zguduie eșalonul superior al Kering. Luca de Meo, care înainte de a se alătura Kering în septembrie anul trecut a fost CEO al Grupului Renault, a apelat din nou la un fost coleg din industria auto. Scopul? Eficientizarea funcțiilor de conducere în încercarea sa de a redresa gigantul francez de lux.

La Renault, Houlès a condus transformarea digitală a producătorului auto. A fost numit director general al Renault Digital în 2019 și director adjunct de informații al grupului. În paralel, a ocupat și funcția de director tehnic pentru mărcile Mobilize și Dacia.

Misiune clară la Kering

Numirea sa are efect imediat.

Houlès, care îi va raporta directorului de operațiuni al grupului, Jean Marc Duplaix, se va alătura și comitetului executiv al Kering. Potrivit grupului, misiunea sa este de a „consolida strategia digitală a grupului și să accelereze transformarea arhitecturii sale tehnologice pentru a sprijini ambițiile operaționale și tehnologice ale Kering”.

Iar așteptările sunt mari. Declarația oficială subliniază că „expertiza sa în transformarea pe scară largă, integrarea sistemelor complexe și aplicarea tehnologiilor emergente, în special inteligența artificială, va fi instrumentală în accelerarea dezvoltării unui grup mai integrat, inovator și orientat spre viitor.”

O strategie de „import”

Dar Houlès nu este singurul transfer din industria auto. Ce înseamnă, pe bune, această infuzie de talente dintr-un domeniu aparent diferit pentru un gigant din lux? Se pare că De Meo mizează pe o echipă testată. Alături de Houlès, în echipa Kering au mai venit:

Stéphane Noël, numit director industrial al Kering, cu efect de la 1 aprilie;

Thomas Cuntz, specialist în resurse umane, acum șef global pentru dezvoltarea talentelor și implicarea angajaților;

Giovanni Perosino, vicepreședinte senior, marketing, la Gucci.

Cine este Pierre Houlès?

Dincolo de experiența de la Renault, parcursul profesional al lui Houlès este unul solid. Absolvent al Școlii de Inginerie și Informatică (cunoscută drept EPITA) și al Sorbonne Business School, și-a început cariera la compania de consultanță și IT Capgemini în 2004. Ulterior, s-a alăturat Grupului Canal+, unde a fost numit director de informații în 2012.

Toate privirile sunt acum ațintite asupra noii strategii. Luca de Meo este programat să-și prezinte foaia de parcurs strategică în cadrul unui eveniment Capital Markets Day, care va avea loc la Florența pe 16 aprilie.