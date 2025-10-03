Kendall și Kylie Jenner schimbă regulile modei la petrecerea Schiaparelli

Surorile Jenner au trecut de la rochii transparente la ținute inspirate de birou într-o singură seară, arătând că stilul „office siren” poate fi reinterpretat în moduri diverse.

De la ținute îndrăznețe la eleganță clasică

Dacă ai crezut că după un spectacol cu rochii transparente urmează automat o ținută și mai provocatoare, Kendall Jenner a demonstrat contrariul. La prezentarea Schiaparelli din cadrul Paris Fashion Week, supermodelul a purtat o rochie complet transparentă, decorată cu detalii din blană artificială și o centură asortată. Singura acoperire suplimentară a fost un chilot din plasă, aproape invizibil.

După spectacol, Kendall a ales să schimbe total registrul. S-a îmbrăcat într-un set semnat John Galliano din 1995: o bluză cu mâneci bufante și peplum, cu imprimeu houndstooth, alături de o fustă neagră, dreaptă, până la genunchi. Pentru a completa aspectul clasic, a purtat pantofi din piele întoarsă și o geantă simplă din piele.

Rochia transparentă a avut pete de blană artificială plasate strategic.

Setul Galliano a fost prezentat inițial pe podium în 1995.

Accesoriile au fost discrete: pantofi simpli și geantă minimalistă.

Kylie Jenner, de la strălucire la minimalism

Nici Kylie Jenner nu a rămas în urmă când a venit vorba de schimbări de stil. Ea a apărut la prezentare într-o rochie metalizată, cu bretele subțiri și decolteu adânc, acoperită cu mărgele, franjuri și volane în nuanțe de șampanie, pentru un efect spectaculos.

La petrecerea de după prezentare, Kylie a ales o abordare mult mai simplă. A purtat o rochie neagră clasică, un trench bej și o geantă din piele. Ca accent de culoare, a optat pentru o pereche de sandale mule burgundy. „A fost o alegere deliberată să reducem volumul după un asemenea spectacol”, a explicat o sursă apropiată stilistelor surorilor.

Elemente care au definit ținuta

Trench-ul lui Kylie, deși simplu, a avut o croială care îi evidenția silueta, cu talia marcată și mâneci largi. Geanta din piele a adăugat o notă profesională, iar sandalele mule au adus un contrast plăcut în ansamblu.

Motivația din spatele alegerilor vestimentare

Specialiștii în modă consideră că această schimbare bruscă de stil reflectă o tendință tot mai vizibilă: echilibrul între excentricitate și funcționalitate. Ana Popescu, editor-șef la Vogue România, spune: „Dacă pe podium ești un personaj, în viața reală trebuie să rămâi accesibil”.

Surorile Jenner nu sunt singurele care adoptă această abordare. În ultimele sezoane de Fashion Week, multe modele și celebrități au trecut de la ținute spectaculoase la outfituri casual pentru evenimentele de după prezentări. Kendall și Kylie au reușit să transforme această tranziție într-un adevărat statement de stil.

Designerii, precum Daniel Roseberry, au început să experimenteze cu colecții care combină elemente dramatice cu piese ușor de purtat. „Viitorul modei nu este extremul, ci dialogul dintre opuse”, a declarat Roseberry într-un interviu recent pentru WWD.

Reacții și impact în industrie

Reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară. Postările cu ținutele celor două surori au adunat milioane de aprecieri în primele 24 de ore. Comentariile variază de la „Asta e modă adevărată!” la „De ce să te îmbraci așa dacă schimbi totul după o oră?”.

Cei care analizează moda subliniază flexibilitatea creativă a surorilor Jenner. Elena Botezatu scrie în Harper’s Bazaar România: „Ele nu se limitează la un singur stil, ci folosesc moda ca pe un limbaj”.

Pentru cei interesați de tendințe, mesajul este clar: în 2026, garderoba trebuie să includă atât piese statement, cât și elemente versatile, care pot fi combinate cu ușurință. Surorile Jenner au arătat cum se poate realiza acest lucru fără compromisuri.

Kendall și Kylie Jenner continuă să atragă atenția nu doar prin aparițiile lor spectaculoase, ci și prin modul în care reușesc să îmbine eleganța cu simplitatea. Prin alegerile lor vestimentare, cele două influențează direcția modei și inspiră o nouă generație să experimenteze cu stilul personal, fără limite impuse de ocazie sau context.