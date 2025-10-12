Kendall Jenner promovează trendul jachetelor sport pentru toamna 2025

A prezentat și noul film al partenerului surorii sale, Kylie Jenner.

O combinație inedită pentru sezonul rece

Kendall Jenner arată că pantalonii albi pot fi purtați și după vară. La un eveniment organizat de brandul său de tequila, 818, în parteneriat cu Uber Eats, modelul a ales o ținută care îmbină elemente retro cu accente moderne. Ce a făcut ca acest eveniment să fie special?

În timp ce servea băuturi la bar, Jenner a purtat pantaloni albi, loafere negre din piele și o jachetă sport cu aspect retro. Ținuta, deși simplă la prima vedere, a atras atenția în lumea modei. Trendul jachetelor sport, care se anunță popular pentru toamna 2025, a fost reinterpretat cu mult stil.

Pantaloni albi – de obicei asociați cu vara, dar integrați cu succes în ținute de toamnă.

Loafere negre din piele – un element clasic potrivit pentru orice sezon.

Jachetă sport retro – piesa centrală care aduce un aer relaxat și modern.

Legături cu lumea filmului și promovare subtilă

Evenimentul a avut o miză dublă: Kendall a profitat de ocazie pentru a susține un proiect cinematografic important. Despre ce film este vorba?

„Marty Supreme”, filmul în care joacă Timothée Chalamet, partenerul surorii sale Kylie Jenner, a beneficiat de promovare în cadrul evenimentului. Brandul 818 Tequila a numit evenimentul „Prima petrecere la portbagaj a lui Kenny.”, făcând referire la petrecerile organizate înaintea meciurilor de fotbal american. Această abordare a atras atenția asupra modului în care celebritățile îmbină afacerile cu susținerea proiectelor personale.

De ce contează acest detaliu?

Promovarea filmului a fost integrată discret în atmosfera evenimentului, fără a devia de la tema principală: tequila și moda. Acest lucru arată cum celebritățile reușesc să îmbine cu succes mai multe domenii de activitate.

Jachetele sport, din nou în tendințe

Jachetele sport au revenit în atenție la Paris Fashion Week, unde au primit o notă rafinată sub influența gemenelor Olsen. Kendall Jenner a arătat că aceste piese pot fi combinate cu orice, de la pantaloni albi la încălțăminte clasică. Cum poți purta o astfel de jachetă?

Secretul stă în contrast. Modelul a ales o jachetă cu detalii colorate, care a adăugat vitalitate unei ținute simple. Astfel, a reușit să creeze un echilibru între casual și elegant.

Materiale ușoare – ideale pentru tranziția dintre anotimpuri.

Siluete lejere – oferă confort fără a compromite stilul.

Detalii retro – elemente care amintesc de moda anilor ’90.

Kendall a postat imagini cu ținuta pe Instagram, confirmând că acest trend va fi prezent și în sezoanele următoare. Mulți influenceri de modă ar putea urma exemplul ei.

Ce urmează pentru tendințele de toamnă

Trendurile lansate de Kendall Jenner și observate la evenimentele de modă recente indică o revenire a stilului retro, reinterpretat într-o manieră modernă. Jachetele sport, odinioară considerate doar pentru activități sportive, devin acum piese esențiale în garderoba de toamnă.

Specialiștii în modă anticipează că acest trend va domina colecțiile de toamnă 2025, iar marile case de modă îl vor adapta în variante elegante. Pentru cei care vor să încerce această tendință, recomandarea este să combine piese sport cu accesorii rafinate.

Este clar că Kendall Jenner a influențat direcția modei pentru sezonul viitor. Rămâne de văzut cine îi va urma exemplul și cum va evolua acest stil în lunile următoare.