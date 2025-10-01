Kendall Jenner adoptă stilul parizian cu șosete și loafers

Supermodelul arată cum să combini elemente retro cu accesorii de toamnă, într-o ținută care se potrivește perfect pe străzile Parisului.

Kendall Jenner și modul în care se integrează în stilul parizian

În timpul Săptămânii Modei de la Paris, Kendall Jenner a ales o abordare discretă a stilului, dovedind că moda nu se rezumă doar la podium. Uneori, cele mai interesante ținute apar chiar pe stradă, acolo unde spontaneitatea și confortul contează la fel de mult ca tendințele.

Pe 1 octombrie, Jenner a ieșit de la atelierul Schiaparelli purtând o ținută care a combinat simplitatea cu rafinamentul. Piesa centrală a fost un palton gri din lână, purtat peste un tricou alb și o fustă midi. Această alegere nu a fost doar estetică, ci și practică, adaptată la vremea schimbătoare a sezonului.

Paltonul din lână oferă protecție împotriva frigului și a vântului.

Mânecile largi permit adăugarea unui pulover mai gros sau a altor straturi.

Lungimea fustei echilibrează silueta și adaugă o notă clasică.

Acest tip de ținută permite adaptarea rapidă la temperaturile imprevizibile ale toamnei, fără a compromite stilul personal.

Pantofii care au atras atenția: loafers și șosete albe

Un detaliu care a făcut ca outfitul lui Kendall Jenner să fie remarcat a fost alegerea pantofilor. În locul sandalelor pe care le poartă de obicei, Jenner a optat pentru loafers din piele, combinați cu șosete albe. Această asociere a devenit rapid populară în 2025, fiind văzută tot mai des pe străzile marilor orașe.

Loafers-ii aduc un aer retro, iar șosetele albe completează look-ul cu o notă jucăușă, dar și practică. Această combinație amintește de stilul anilor ’70, însă este reinterpretată într-o manieră modernă, potrivită pentru zilele răcoroase de toamnă.

De ce funcționează această combinație

Specialiștii în modă spun că loafers-ii cu șosete sunt un echilibru între eleganță și confort. În plus, această alegere permite trecerea ușoară de la sezonul cald la cel rece, fără a renunța la aspectul stilat.

Look-ul este potrivit pentru plimbări lungi prin oraș.

Poate fi adaptat cu ușurință la diferite stiluri vestimentare.

Este o opțiune practică pentru zilele în care vremea este imprevizibilă.

Prin această alegere, Kendall Jenner arată că un detaliu simplu poate schimba complet o ținută.

Eșarfa tricotată, piesa cheie a accesorizării

Deși încălțămintea a atras multe priviri, adevărata surpriză a ținutei a fost eșarfa de păr. Jenner a ales o eșarfă tricotată, într-o nuanță de maro ciocolatiu, una dintre culorile preferate ale toamnei 2025. Acest accesoriu a completat perfect geanta Lilou Woven de la The Row, întregind imaginea de ansamblu.

Nu este prima dată când supermodelul poartă o astfel de eșarfă, însă de data aceasta a ales o variantă mai groasă, potrivită sezonului rece. Eșarfa a fost așezată pe creștetul capului și legată sub bărbie, un stil retro care a revenit în actualitate.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Halie LeSavage, editor senior de modă la Marie Claire, a declarat: „Vreau să alerg purtând un fular mic ca acesta, de preferință la Paris.” Acest detaliu a inspirat mulți editori de modă să își regândească accesoriile pentru sezonul rece.

Eșarfa tricotată este practică și călduroasă.

Se potrivește cu o varietate de ținute de toamnă și iarnă.

Adaugă un aer vintage și elegant oricărui outfit.

Impactul alegerilor vestimentare asupra tendințelor actuale

Outfitul lui Kendall Jenner demonstrează că stilul parizian poate fi reinterpretat cu elemente simple, dar bine alese. Fiecare piesă a ținutei a fost aleasă cu grijă, pentru a oferi atât confort, cât și un aspect modern, adaptat la viața de zi cu zi.

Paltonul larg, accesoriile tricotate și pantofii comozi sunt elemente care se regăsesc tot mai des în garderoba celor care apreciază moda urbană. Acest stil minimalist, cu accente retro, este din ce în ce mai popular printre tineri și nu numai.

Prin aceste alegeri, Kendall Jenner arată că poți arăta bine și te poți simți confortabil, fără să renunți la originalitate. Este o abordare care inspiră și alte persoane să experimenteze cu propriile ținute, folosind accesorii simple și versatile.

Tendința spre un stil minimalist, cu influențe retro, va continua să fie prezentă în colecțiile viitoare. Este posibil ca și alte vedete sau influenceri să preia această abordare, adaptând-o propriului stil.

Acest mod de a combina piese clasice cu accesorii moderne dovedește că moda este, în primul rând, despre exprimarea personalității și despre adaptarea la contextul cotidian.