Kendall Jenner a purtat o geantă Hermès de 84.500 de dolari la Paris

Modelul a ales o geantă rară Hermès Mini Kelly Sellier 20 în timpul Săptămânii Modei de la Paris, pe care a asortat-o cu un costum vintage Mugler. Surprinzător, sora ei Kylie Jenner nu a avut nicio geantă Hermès la ultimul show Mugler.

Cea mai valoroasă accesorie a lui Kendall Jenner

Kendall Jenner a transformat o simplă plimbare prin Paris într-un moment memorabil de modă. Geanta pe care a purtat-o pare la prima vedere o Mini Kelly clasică de la Hermès. Totuși, pielea de aligator în nuanța „chai” și strălucirea aparte o fac extrem de rară. Modele similare pornesc de la 84.500 de dolari, iar finisajul special poate crește prețul.

Kendall a ales această geantă pentru că Mini Kelly Sellier 20 este una dintre cele mai greu de găsit creații Hermès, datorită materialelor limitate. Spre deosebire de sora ei Kylie, care a purtat de șase ori Birkin anul acesta, Kendall a ieșit în public cu doar patru genți Hermès în 2024.

Geanta a fost ținută doar de mâner, fără curea crossbody, pentru a evidenția designul.

Culoarea „chai” se potrivește perfect cu tendințele toamnei 2024.

Este prima dată când Kendall apare cu acest model în public.

Combinația dintre vintage și modern

Geanta a atras atenția, dar costumul a completat imaginea. Kendall a optat pentru un set vintage Mugler din anii ’90, format dintr-un blazer cu un singur rând de nasturi și o fustă mini. Stilista Dani Michelle a declarat că piesele au fost găsite într-o colecție privată și ajustate special pentru Kendall.

Detalii care au contat

Pantofii cu toc mic au adăugat un aer retro, iar lipsa accesoriilor suplimentare a pus în valoare silueta. Ținuta monocromă în nuanțe de maro a fost asemănătoare cu cea purtată de Hailey Bieber cu o săptămână înainte.

Deși cele două modele sunt prietene apropiate, niciuna nu a comentat public asemănarea dintre ținutele lor. Totuși, pasionații de modă au observat că Bieber a purtat o rochie Ludovic de Saint Sernin în tonuri similare, fără geantă.

Discreția surorilor Jenner la Paris

În timp ce Kendall a ales nuanțe de maro la Paris, Kylie Jenner a participat la show-ul Mugler Spring 2026. De această dată, Kylie nu a purtat nicio geantă Hermès, deși de obicei este asociată cu astfel de accesorii la evenimentele de modă. Nicio geantă Birkin nu a apărut în fotografiile de la show.

Unii cred că Kylie a vrut să evite comparațiile cu sora ei în aceeași săptămână, iar alții spun că stilistul ei pregătește o surpriză pentru următoarele apariții. Faptul că ambele surori se află în Paris în același timp a stârnit deja discuții privind posibile apariții împreună.

Mulți fani speră să le vadă pe surorile Jenner plimbându-se prin Paris cu genți Hermès. Deocamdată, nu există nicio confirmare în acest sens, dar având în vedere obiceiurile familiei, orice este posibil.

Semnificația acestui look pentru modă

Dincolo de valoarea financiară, alegerea lui Kendall reflectă o tendință tot mai prezentă în modă: revenirea la accesorii discrete, dar cu impact. Spre deosebire de moda anilor trecuți, când logo-urile vizibile dominau, designerii pun acum accent pe piese emblematice, recunoscute pentru calitate.

Hermès Mini Kelly Sellier 20 este un exemplu clar. Dimensiunea mică o face practică doar pentru cele mai esențiale obiecte, însă prezența sa într-o ținută transmite multe despre statutul purtătoarei. Pentru Kendall, această alegere pare să fie o combinație de rafinament și simplitate.

Rămâne de văzut dacă acest model va deveni noua piesă de referință pentru colecționari. Piața de second-hand și lumea modei vor urmări cu atenție următoarele apariții ale surorilor Jenner la Paris.

Privind spre viitor

Look-ul lui Kendall Jenner de la Paris a atras atenția atât prin eleganță, cât și prin discreție. Alegerea unei genți Hermès atât de rare și a unui costum vintage Mugler arată că moda poate fi sofisticată fără a fi ostentativă. Fanii și specialiștii în modă așteaptă cu interes următoarele apariții ale surorilor Jenner, care continuă să influențeze tendințele la nivel internațional.