Actrița Kelly Rutherford și brandul belgian de bijuterii The TwentyFour Six duc mai departe parteneriatul lor de succes. După ce o primă colecție-capsulă de 150 de piese s-a epuizat instantaneu anul trecut, colaborarea se extinde acum cu piese din aur de 18 carate și argint masiv.

O întâlnire neașteptată la un bar din Londra

Povestea a început, cum altfel, la un bar. Într-o seară la Chiltern Firehouse din Londra, Rutherford și fratele ei, designerul de interior și muzicianul Anthony Giovanni Deane, au intrat în vorbă cu „niște tipi care stăteau la masa de lângă și care erau cam de vârsta mea”, și-a amintit actrița amuzată. Unul dintre ei s-a dovedit a fi magnatul media belgian Christian Van Thillo.

Acesta i-a vorbit despre „fiica sa uimitoare care a început acest nou proiect”, iar actrița a fost imediat intrigată și a început să o urmărească pe rețelele sociale. Fondatoarea brandului The TwentyFour Six este June Van Thillo. „Făcea tot felul de colaborări cu oameni interesanți și mi s-a părut un concept foarte interesant”, a declarat Kelly Rutherford.

June Van Thillo, care a studiat jurnalismul, a lansat The TwentyFour Six în 2024 deoarece „am vrut să spun poveștile oamenilor și să desenez ceva cu ei care să spună acea poveste”. Pentru ea, e esențial ca rezultatul să nu fie o colaborare oarecare. „Cred că este important ca persoana intervievată să iubească [rezultatul], să aibă o legătură cu el și să nu fie o colaborare aleatorie.”

Un pandantiv cu o poveste secretă

Viziunile celor două s-au aliniat perfect, iar colaborarea a devenit rapid o certitudine. Proiectul i-a oferit lui Kelly și ocazia de a lucra creativ cu fratele ei, Anthony. Ceea ce a urmat a fost un schimb intens de mesaje pe WhatsApp, cu fotografii și referințe diverse, de la un mâner de ușă văzut în Milano până la un pandantiv valoros al artistului francez César, pe care Anthony îl „șterpelise” în tinerețe din cutia de bijuterii a mamei lor.

Până la urmă, ce a ieșit? Un pandantiv sculptural, unisex, cu influențe brutaliste, gândit să fie purtat ani la rând. Are suprafețe netede, dar margini texturate, robuste, pe care sunt gravate cuvintele „Avec Amour”. Semnat discret cu „R+G”, ca un indiciu pentru viitoare proiecte între frați, pandantivul atârnă de un lanț cu un ritm distinctiv. „Ne-a plăcut ideea acelei piese sculpturale, cu un fel de secret”, a spus Van Thillo.

Și cererea a fost pe măsură.

Primul lot de 150 de piese, realizat din alamă placată cu aur, s-a vândut imediat anul trecut.

Noi piese din aur și argint

Dar, spre deosebire de alte proiecte The TwentyFour Six care sunt unice, povestea nu s-a încheiat aici. Trio-ul a revenit anul acesta cu noi piese. În februarie, au lansat cercei delicați din aur de 18 carate, cu diamante. „Nu-mi plac cerceii mari”, a recunoscut Rutherford. „Mă deranjează. Aceștia sunt ca aerul – nu-i simți.”

În luna mai, urmează să fie lansate colierul, de data aceasta din argint masiv, și o brățară. Toate piesele sunt fabricate în Anvers și vor rămâne ediții limitate. „Cred că e frumos să ai acest sentiment de exclusivitate… Sunt obiecte cool, cu o poveste”, a explicat June Van Thillo.

„Este despre a-ți extinde orizonturile”

Pentru Kelly Rutherford, această colaborare este doar începutul unei dorințe mai ample de a explora dincolo de actorie. „Cred că ajungi la un punct în care era atât de limitativ să faci un singur lucru toată viața”, spune ea. „Cu ceea ce facem noi, întâlnești atât de mulți oameni diferiți și este inspirațional. Este, de fapt, despre a-ți extinde orizonturile și a te alinia cu lucruri care se simt potrivite.”

V-ați fi gândit că actrița din Gossip Girl se va lansa în șampoane pentru câini? Ei bine, se pregătește și de asta. Un alt proiect este un șampon pentru câini, născut dintr-o discuție cu o prietenă al cărei tată a descoperit un produs eficient pentru eczeme. „Atât de mulți câini au acum probleme cu alergiile”, a spus Rutherford. „Ea s-a gândit, de ce să nu-l punem într-un șampon pentru câini? Așa a început.”

În curând va lansa și un parfum, dezvoltat cu prietena sa Véronique Gabai (fondatoarea unui brand de parfumuri inspirat de sudul Franței). Parfumul va debuta într-o ediție de 2.000 de sticle, „Rose Première by Kelly Rutherford”, înainte de a intra în colecția permanentă a brandului. Actrița a lăsat să se înțeleagă că se gândește și la o colaborare cu fiul ei, Hermès Giersch, pentru „un obiect cool pe care bărbații l-ar putea purta la costum, dar care să fie o bijuterie”.

Filosofia ei e simplă. „Este mult de muncă să lansezi un brand când ești actor”, recunoaște ea. „Ceea ce este frumos la aceste colaborări este că, atunci când lucrezi cu cineva cu adevărat grozav, ei fac o treabă atât de frumoasă și te fac pe tine să arăți bine. Dacă aș găsi partenerul potrivit în care am încredere, mi-ar plăcea să fac mai multe.”