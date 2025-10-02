Keke Palmer readuce coafurile stratificate din anii ’90

Actrița a ales o tunsoare cu breton și straturi lungi pentru podcastul său, marcând revenirea unui stil clasic.

Schimbarea de look a lui Keke Palmer atrage atenția

Într-un episod recent al podcastului său, „Baby, This Is Keke Palmer”, actrița a apărut cu o coafură care a atras privirile tuturor. În timp ce Mariah Carey discuta despre noul său album, publicul a remarcat imediat părul lung, cu breton și volum, inspirat de stilurile anilor ’90. Palmer, cunoscută pentru tunsoarea ei scurtă tip pixie, a ales de această dată o variantă mult mai clasică și feminină.

Ce face această coafură atât de specială? Secretul constă în straturile bine definite. Tunsoarea, cu o cărare adâncă pe o parte, evidențiază trăsăturile feței, iar bretonul scurt aduce un aer modern. Machiajul smokey eye în nuanțe de gri și manichiura roz translucidă au completat perfect ținuta, demonstrând că atenția la detalii contează enorm.

Evoluția stilului de păr al lui Keke Palmer

În ultimele luni, Palmer a preferat tunsoarea scurtă, însă această schimbare spre o coafură lungă și voluminoasă a surprins pe toată lumea. Este o dovadă că straturile rămân o alegere potrivită pentru cei care doresc volum și stil fără efort suplimentar.

Straturile revin în tendințe și oferă versatilitate

Tunsorile stratificate au redevenit populare în ultimul an, fiind adoptate de multe celebrități cunoscute. Acestea oferă flexibilitate: pot fi aranjate atât drept, cât și ondulat, iar volumul natural le face potrivite pentru orice ocazie, de la evenimente elegante la ținute de zi cu zi.

Palmer a ales această coafură atât pentru aspectul practic, cât și pentru cel estetic. Straturile adaugă textură fără a necesita prea mult timp de aranjare, iar bretonul lateral pune în valoare forma feței. Un hairstylist de la un salon renumit explică: „Este o modalitate subtilă de a păstra un echilibru între clasic și modern”.

Volum vizibil: Straturile creează impresia unui păr mai bogat.

Straturile creează impresia unui păr mai bogat. Versatilitate crescută: Pot fi stilizate în multe feluri, de la bucle lejere la onduleuri definite.

Pot fi stilizate în multe feluri, de la bucle lejere la onduleuri definite. Întreținere ușoară: Necesită mai puțină utilizare a aparatelor de coafat cu căldură.

Straturile sunt ideale pentru cei care vor să își mențină părul sănătos și să obțină un look modern fără efort excesiv.

Recomandări pentru menținerea coafurii stratificate

Chiar dacă nu este recomandat să te tunzi singur acasă, există produse care te pot ajuta să păstrezi coafura ca la salon. Inspirându-ne din rutina lui Palmer, iată câteva sugestii utile:

Togayu Heatless Curls: Pentru bucle naturale fără a folosi căldură, ideale pentru părul stratificat.

Pentru bucle naturale fără a folosi căldură, ideale pentru părul stratificat. Pattern Beauty Heat Protectant: Oferă protecție termică atunci când folosești placa sau ondulatorul.

Oferă protecție termică atunci când folosești placa sau ondulatorul. Sheglam It-Curl One-Touch Instant Curler: Perfect pentru a obține bucle definite fără efort suplimentar.

Un alt truc eficient este folosirea unui ser texturizant, cum ar fi Davines This Is a Texturizing Serum, care evidențiază fiecare strat. Pentru fixare, un spray ușor, precum Nexxus Comb Thru Flexible Hold Hair Spray, menține coafura fără a încărca părul.

Un expert de la un salon din New York recomandă: „Cheia este să eviți produsele grele. Straturile au nevoie de mișcare naturală, nu de rigiditate”.

Privind spre viitorul tendințelor în hairstyling

Se prefigurează ca stilurile hibride, între păr scurt și lung, să fie tot mai prezente în următoarea perioadă. Keke Palmer arată că un stil clasic poate fi reinterpretat ușor, iar straturile rămân un element de bază în coafurile moderne.

Pe măsură ce tot mai multe vedete revin la influențele anilor ’90, devine clar că acest deceniu continuă să inspire. Keke Palmer demonstrează că unele trenduri merită readuse în prim-plan, adaptate noilor preferințe.