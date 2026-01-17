Katie Price, de neoprit. Fanii, de-a dreptul îngrijorați

Katie Price a făcut-o din nou. Modelul britanic și-a etalat noile intervenții estetice, ignorând complet temerile fanilor. Oamenii sunt îngrijorați pentru sănătatea ei. Schimbările radicale de look au aprins internetul.

Cunoscută pentru nenumăratele operații, Katie Price nu dă înapoi. Apelează la tratamente intensive în căutarea perfecțiunii, notează Mirror. De-a lungul anilor, vedeta și-a făcut multiple intervenții la sâni, liftinguri faciale și remodelări corporale, ajungând să fie o imagine total diferită față de modelul fresh care a devenit faimos sub numele de Jordan în anii ’90. Dar ce anume i-a scos pe fani din sărite de data asta?

„Ma simt din nou eu!” – Declarația care a inflamat spiritele

În weekend, Katie a anunțat că și-a injectat și mai mult filler în față. Gata. Insistă că se simte mai bine ca niciodată. A postat o fotografie pe Instagram Stories pentru a arăta ultimele modificări, scriind în legendă: „In ultimele 2 zile am facut filler la @lahairbeautyandskin & combo brows/lip blush la @killacosmeticsltd. In sfarsit ma simt din nou eu.” Chiar așa să fie?

Anunțul ei vine exact când fanii se arătau îngrijorați de aspectul ei. Unii spun că pare slăbită și îmbătrânită. Criticile au curs lanț.

De unde vin, de fapt, kilogramele în plus?

Pe canalul ei de YouTube, Katie a încercat să explice de ce a fluctuat în greutate. A vorbit despre o serie de evenimente nefericite, amintind de accidentul din 2020, când și-a fracturat ambele picioare în Turcia. Acela a fost punctul de plecare. „Unde mi-am rupt picioarele, am stat intr-un scaun cu rotile timp de 10 luni”, a mărturisit ea. O perioadă cumplită.

Apoi a venit pandemia. „A trebuit sa invat sa merg din nou, si apoi a fost perioada Covid. Asa ca nu am facut mare lucru atunci, cat am stat intr-un scaun cu rotile. Si apoi am trecut prin fertilizare in vitro. Te fac sa pui greutate.” Să fie asta tot?

Mama lui Katie, alarmată: „Arăți îngrozitor!”

Vedeta recunoaște că a luat câteva kilograme, dar insistă că acum e mai activă și sănătoasă, așa că a slăbit. Imediat, oamenii au reacționat: „Oh, Doamne, ce s-a intamplat cu ea? E prea slaba.” Ea a continuat: „Daca se uita la poze vechi cu mine, sunt la fel ca atunci. Dar poate ca arat diferit pentru ca sunt cu cativa ani mai in varsta decat eram atunci.” Imposibil să mulțumești pe toată lumea.

Chiar și mama ei este îngrijorată. Le-a cerut fanilor să nu mai speculeze pe seama schimbărilor ei fizice. „Mama mi-a trimis un link. ‘Kate, esti prea slaba. Arati ingrozitor. Folosesti un stilou? Esti bolnava’”, a povestit Katie. Ce urmează oare?

Liftingul brazilian, ultima obsesie a vedetei

Recent, de la o clinică unde își făcea fillere în fese, a anticipat ce va urma. Se așteaptă la noi speculații. „Acum imi fac fundul astazi, poate saptamana viitoare va fi: ‘Katie Price arata mai voluptoasa. Ce si-a facut? Oh, si-a facut ceva la fund. Oh, arata mai sanatoasa pentru ca arata mai voluptoasa.’ Pur si simplu nu pot castiga. Chiar nu pot castiga.” Ironia sorții…

A recunoscut că vrea un lifting brazilian pentru că, după ce a slăbit, simțea că posteriorul ei arată „dezumflat”. Simplu. „Unde am slabit, si cand slabesti, slabesti peste tot, si se pare ca am slabit la fund”, a explicat ea, adăugând: „Toti ceilalti sunt ca: ‘E bine, e bine.’ Nu e, va promit, nu e. Veti vedea pozele inainte si dupa, si veti vedea de ce se face procedura… Zambesc pentru ca atunci nu trebuie sa ma mai uit in oglinda in fiecare zi si sa vad un fund dezumflat. Vreau sa aduc la viata fundul meu. Sa-l aduc la viata.”

Despărțirea de JJ Slater, un nou capitol

Pe plan personal, Katie a confirmat despărțirea de JJ Slater, concurent la Married At First Sight. Relația lor se terminase de luni bune, chiar dacă au petrecut Anul Nou împreună. Totul a fost lămurit. „Eu si JJ, relatia noastra nu a fost buna luni de zile, dar el e un tip atat de dragut. Nu-l pot critica in niciun fel posibil, nu a existat niciun ultimatum – cred ca au spus ca pentru ca nu m-as casatori cu el sau nu as face un copil, asta e o prostie. Si, daca sunt sincera, il iubesc pe tip, dar nu sunt indragostita de el, si care e rostul sa continui relatia? Familia il iubeste, toata familia il iubeste, dar eu sunt cea care iese cu el, asa ca a devenit ca un cel mai bun prieten, practic. Intr-o relatie vrei sa ai totul, si pur si simplu nu era acolo pentru mine, dar stii asta. Ne-am despartit de fapt acum cateva luni, si apoi am spus ce simt despre asta, evident daca s-ar schimba, dar nu s-a schimbat niciodata.” S-a terminat.