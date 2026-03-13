Kate Middleton, Prințesa de Wales, a făcut o mărturisire neașteptată în timpul unei vizite la o berărie din Londra, Fabal Beerhall. După ce a refuzat o bere care i-a fost oferită, prințesa a explicat schimbarea majoră pe care a făcut-o în viața sa. „De la diagnosticul meu, nu am consumat prea mult alcool. Este ceva de care trebuie să fiu mult mai conștientă acum.”

O decizie cu baze științifice

La prima vedere, pare un gest mărunt, dar lucrurile stau puțin diferit. Decizia ei are o bază științifică solidă. Încă din 1987, Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului a clasificat alcoolul drept un carcinogen de Grupa 1, notând că nu există un nivel sigur pentru consumul uman. Această încadrare a fost susținută de dovezi suficiente care arătau „cauzalitatea pentru cancerele cavității bucale, faringelui, laringelui, esofagului (carcinom cu celule scuamoase) și ficatului”.

Deși riscurile variază în funcție de cantitatea consumată, legătura dintre alcool și cancer este documentată de ani de zile. Iar Kate Middleton, se pare, a luat acest avertisment cât se poate de în serios.

Anunțul care a șocat o lume întreagă

Vă amintiți, cu siguranță, de martie 2024. Atunci, Prințesa a confirmat diagnosticul de cancer printr-o declarație video înregistrată, care a făcut înconjurul planetei. „Au fost câteva luni incredibil de grele pentru întreaga noastră familie, dar am avut o echipă medicală fantastică care a avut mare grijă de mine, pentru care sunt extrem de recunoscătoare”, spunea ea la acea vreme.

Ea a detaliat apoi cronologia evenimentelor. „În ianuarie [2024], am suferit o intervenție chirurgicală abdominală majoră la Londra, iar la momentul respectiv, se credea că afecțiunea mea nu este canceroasă. Operația a fost un succes. totusi, testele de după operație au descoperit că a existat cancer. Echipa mea medicală m-a sfătuit, asa ca, să urmez un tratament de chimioterapie preventivă, iar acum mă aflu în stadiile incipiente ale acestui tratament.”

Diagnosticul a fost un „șoc imens” pentru familie, iar recuperarea după o intervenție chirurgicală atât de complexă a necesitat timp.

O luptă dusă departe de ochii publicului.

Vestea remisiei, un nou început

Dar în ianuarie 2025, a venit și vestea bună. Prințesa de Wales a anunțat că a intrat în remisie, printr-o postare emoționantă pe Instagram. Cum vine asta, o nouă normalitate după o astfel de încercare? Chiar ea a explicat cel mai bine.

„Este o ușurare să fiu acum în remisie și rămân concentrată pe recuperare. Așa cum știe oricine a trecut printr-un diagnostic de cancer, este nevoie de timp pentru a te adapta la o nouă normalitate. totusi, aștept cu nerăbdare un an împlinit. Sunt multe de așteptat. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul continuu”, a scris prințesa.

Schimbarea atitudinii față de consumul de alcool (și cât de des se întâmplă acesta) face parte, în mod clar, din planul pe termen lung al Prințesei de Wales pentru sănătatea sa.