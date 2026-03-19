Kate Middleton a atras toate privirile la banchetul de stat organizat miercuri seară la Castelul Windsor, cu ocazia vizitei președintelui Nigeriei. Prințesa de Wales a ales o rochie verde spectaculoasă, semnată de un designer pe care nu l-a mai purtat până acum la un eveniment de o asemenea anvergură, Andrew Gn.

O alegere vestimentară surprinzătoare

Prințesa de Wales a optat pentru o rochie lungă, fluidă, dintr-o colecție mai veche a designerului parizian, mai exact din toamna anului 2021. O alegere deloc întâmplătoare. Iar designul a îmbinat elemente tradiționale cu accente moderne, o metaforă stilistică pentru poziția pe care Kate o ocupă în familia regală britanică. Rochia verde a avut un guler înalt și mâneci balon voluminoase, strânse la încheieturi, în timp ce talia a fost marcată precis pentru a sublinia silueta. Câteva drapaje discrete pe corset au completat designul.

Accesorii perfect asortate

Dar ce ar fi o ținută regală fără accesoriile potrivite?

Kate a purtat un clutch argintiu sclipitor de la Jenny Packham și o pereche de pantofi stiletto din satin verde, creație a celebrului Manolo Blahnik. un look impecabil.

Bijuterii cu o încărcătură istorică imensă

Dincolo de haine, bijuteriile au spus o poveste aparte. Prințesa a purtat eșarfa albastră specifică banchetelor de stat și Ordinul Familiei Regale a Regelui Charles, pe care l-a integrat în ținutele sale oficiale de la urcarea pe tron a socrului său. Numai ca piesele de rezistență au fost altele. Cerceii cu safire și diamante au aparținut Reginei Mamă (mama Reginei Elisabeta a II-a), adăugând o notă de continuitate dinastică.

Piesa centrală a fost, fără îndoială, tiara. Kate a ales din nou tiara „Lovers Knot”, una dintre favoritele sale, dar și o bijuterie preferată a regretatei Prințese Diana. Comandată de Regina Mary la începutul secolului XX și realizată de casa Garrard, tiara a fost primită de Diana în 1981 de la Regina Elisabeta a II-a și purtată la numeroase ocazii de profil înalt.

O premieră pentru garderoba Prințesei

Andrew Gn este, e drept, un nume nou în rotația designerilor aleși de Kate pentru astfel de evenimente de gală. În anii trecuți, Prințesa de Wales a mizat pe creații semnate de case de modă precum McQueen, Jenny Packham sau Givenchy.

Evenimentul în sine a marcat un moment istoric: vizita de stat a președintelui Nigeriei, Bola Ahmed Tinubu, și a Primei Doamne, Oluremi Tinubu, este prima a unui lider nigerian în Regatul Unit din ultimii 37 de ani.