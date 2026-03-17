Kate Middleton dezvăluie trucul de machiaj care te întinerește instant

Autor - Gabriela Tanase
Kate Middleton a fost numai un zâmbet la celebrarea Zilei Sfântului Patrick alături de Gărzile Irlandeze. Deși haina și pălăria sa de un verde-pădure au atras toate privirile, un detaliu subtil din machiajul său a furat, de fapt, spectacolul și a stârnit curiozitatea tuturor.

Un look impecabil de St. Patrick’s Day

Prințesa de Wales a optat pentru un machiaj natural, fără efort. Sprâncene definite, un smoky eye discret și un ruj roz pal au completat perfect ținuta. Iar piesa de rezistență a fost blush-ul trandafiriu, cu efect de lifting, aplicat ascendent de la pomeți spre tâmple pentru a-i ilumina întregul chip.

Secretul din spatele strălucirii

Cum se obține acest efect de prospețime? Ei bine, secretul pare să fie amestecarea unui fard de obraz lichid cu un iluminator. Prin combinarea celor două produse (fie cu o pensulă, fie direct cu degetele) se elimină liniile dure și se obține un finisaj uniform și luminos.

Tehnica funcționează de minune la orice vârstă.

Numai că, e drept, este deosebit de flatantă pentru femeile cu tenul mai matur, oferind acel plus de vitalitate. V-ați fi gândit la asta?

O perioadă de conștientizare

Apariția de la parada militară este una dintre cele mai recente dintr-un șir de evenimente publice la care a participat Prințesa. Recent, ea a dezvăluit că a renunțat la consumul de alcool de la diagnosticul de cancer primit în 2024 și după anunțul de remisiune de anul trecut. Stai puțin, cum vine asta cu machiajul? E o declarație care arată o schimbare mai profundă în stilul ei de viață.

Într-o vizită la o berărie din Londra săptămâna trecută, Kate Middleton a mărturisit: „Este ceva de care trebuie să fiu mult mai conștientă acum”.

Si cum vizita de stat în Nigeria se apropie cu pași repezi, cu siguranță vom mai vedea multe look-uri de la viitoarea regină care ne vor servi drept inspirație.

