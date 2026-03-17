Prințesa de Wales și-a făcut apariția marți la parada de Ziua Sfântului Patrick, organizată la Mons Barracks din Aldershot, Anglia. Kate Middleton a ales o ținută plină de semnificații, în centrul căreia s-a aflat un palton verde semnat McQueen, pe care publicul l-a mai văzut recent.

O ținută monocromă, plină de simboluri

Piesa centrală a ținutei a fost paltonul verde McQueen. Culoarea nu a fost aleasă la întâmplare, verdele fiind evocator pentru unul dintre cele trei culori ale steagului Irlandei și pentru simbolul iconic al țării, trifoiul (shamrock). Paltonul cu mâneci lungi are o croială midi, este dublu-brestat, cu revere ascuțite și buzunare laterale. Un detaliu simbolic suplimentar a fost mica broșă în formă de trifoi prinsă pe reverul hainei Prințesei de Wales. Până la urmă, ce altă culoare putea alege pentru un astfel de eveniment?

Accesorii de lux și detalii studiate

Iar accesoriile au completat perfect look-ul. Kate a asortat paltonul cu o pălărie Gina Foster Millinery într-o nuanță de verde-pădure, realizată din fetru. Nasturii negri ai hainei au fost puși în valoare prin piese în aceeași non-culoare, inclusiv cizmele negre din piele întoarsă cu toc înalt de la Ralph Lauren. Pentru un plus de strălucire, Middleton a purtat cercei cu smaralde și diamante de la brandul londonez de bijuterii Asprey. O eșarfă neagră, mănuși și o curea statement în talie (pentru a defini silueta) au completat apariția.

Nu e prima oară

Apariția nu a trecut neobservată de fanii familiei regale.

Și asta pentru că paltonul verde McQueen este, de fapt, o piesă pe care Kate a mai purtat-o. Ea a îmbrăcat același design la slujba de Crăciun din Sandringham, pe 25 decembrie anul trecut. Mai mult, a purtat atunci (de Crăciun) și aceeași pălărie Gina Foster pe care a afișat-o și marți.

O relație specială cu Alexander McQueen

Nu-i chiar o surpriză alegerea designerului.

Casa de modă britanică este una dintre favoritele Prințesei de Wales, pe care o alege în mod regulat pentru evenimente de profil înalt, de la angajamente regale la sărbători oficiale. De altfel, și de Ziua Sfântului Patrick de anul trecut, Middleton a purtat tot un design semnat McQueen, confirmând relația strânsă pe care o are cu acest brand.