Ultimele articole

 

AcasăFASHIONKate Middleton a purtat din nou cizmele cu toc de 10 cm...

Kate Middleton a purtat din nou cizmele cu toc de 10 cm la parada de St. Patrick

Autor - Daniela Matei
109
2 min.

Kate Middleton a participat marți la parada de St. Patrick’s Day de la Mons Barracks din Aldershot, Anglia, în calitatea sa de Colonel al Gărzilor Irlandeze. Îmbrăcată într-o nuanță de verde pădure, Prințesa de Wales a atras atenția cu o pereche de cizme din piele întoarsă pe care le-a mai purtat de cel puțin 12 ori în trecut, demonstrând din nou că preferă piesele clasice și versatile.

O alegere vestimentară familiară

Deși în garderoba sa se regăsesc frecvent cizmele din piele întoarsă semnate Gianvito Rossi, de data aceasta Kate a optat pentru un model Ralph Lauren. Si nu este prima oară. Aceste cizme înalte până la genunchi se remarcă printr-un vârf ascuțit și un toc stiletto subțire, un design considerat ceva mai modern față de stilul cu care ne-a obișnuit prințesa, care de obicei preferă tocurile groase și vârfurile rotunde sau migdalate.

Pana la urma, este o schimbare subtilă, dar vizibilă pentru pasionații de modă.

Detaliile care fac diferența

Pentru cine se întreabă, detaliile tehnice sunt destul de precise. Tocurile cizmelor măsoară patru inci (aproximativ 10 centimetri), iar carâmbul are o înălțime de 14 inci (adică 35.5 centimetri). Întregul model este realizat din piele întoarsă neagră, moale la atingere, material ce acoperă inclusiv tocul.

Iar pentru a fi practice, cizmele sunt prevăzute cu un fermoar lateral complet, cu accesorii metalice argintii. E drept că nu se mai găsesc în magazinele brandului, dar modelul este disponibil în prezent pe diverse site-uri de revânzare, cum ar fi eBay.

Ținuta completă, un omagiu verde

Prințesa a asortat cizmele negre cu rochia, eșarfa, mănușile și cureaua, toate în aceeași nonculoare. Acestea au completat piesa de rezistență a ținutei: un palton verde pădure semnat McQueen. Nici acesta nu este nou, Kate purtându-l și la alte evenimente.

Paltonul lung, cu o croială la două rânduri de nasturi, revere ascuțite și buzunare laterale, are un tiv midi care lasă la vedere doar partea inferioară a cizmelor. Dar v-ați gândit cum ar arăta o astfel de ținută fără pălăria potrivită? Look-ul a fost completat de o pălărie Gina Foster Millinery în aceeași nuanță de verde și de bijuterii de la Asprey.

O istorie de 12 apariții

Nu e deloc o surpriză. Kate a purtat exact aceeași pereche de cizme și la celebrările de St. Patrick’s Day de anul trecut din Irlanda. Conform rapoartelor, Prințesa a purtat aceste cizme la 12 angajamente diferite înainte de apariția de acum, de când le-a adăugat în colecția sa extinsă de încălțăminte în 2018.

De-a lungul timpului, ea a mai purtat și alte creații Ralph Lauren, inclusiv pantofii model Celia, dar nu de puține ori a fost văzută încălțată cu piese de la Gianvito Rossi, Jimmy Choo, Stuart Weitzman sau Prada.

Articolul precedent
Cosmos strânge 21 de milioane de dolari pentru a redefini inspirația vizuală
Articolul următor
Demi Lovato aduce manichiura French cu vârf negru în prim-plan la Jimmy Fallon
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

